Parque Horto Florestal terá programação divertida com Colônia de Férias

As férias escolares estão a todo vapor e o Parque Horto Florestal, administrado pela Urbia, preparou uma programação cheia de aventuras, aprendizado e diversão, que conectará a garotada com a Mata Atlântica. A Colônia de Férias será realizada entre os dias 6 e 24 de janeiro, de segunda a sexta-feira, em parceria com a Conexão Brincar, empresa especializada em recreação infantil, e a plataforma de conteúdo de turismo, Passeios Kids. O cronograma é destinado a crianças de 3 a 12 anos, das 14h às 18h, com possibilidade de adquirir horas extras até às 20h.

A agenda será diversificada, composta por atividades como caça ao tesouro, bolha de sabão, paraquedas lúdico, oficinas, circuitos interativos, brincadeiras com água e gincanas em equipe. As vagas são limitadas e os ingressos com desconto podem ser adquiridas pelo site da Passeios Kids. Não é necessário acompanhamento dos responsáveis, pois haverá a presença de monitores durante toda a participação. Vale ressaltar que haverá uma pausa para alimentação, mas o lanche não está incluso no valor do pacote. Confira todas as informações a seguir:

Agenda para crianças de 3 a 6 anos

Segundas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Quebra gelo

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Oficina de papel squisy

16h30: Jogos rápidos

17h: Paraquedas lúdico

17h30: Caça ao tesouro

18h: Encerramento

Terças-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Brincadeiras interativas

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Painel amigo

16h30: Bolha de sabão

17h: Paraquedas lúdico

17h30: Caça ao tesouro

18h: Encerramento

Quartas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Quebra gelo

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Boneco ecológico

16h30: Jogos rápidos

17h: Circuito lúdico

17h30: Caça ao tesouro

18h: Encerramento

Quintas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Quebra gelo

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Oficina de chocalho

16h30: Paraquedas lúdico

17h: Jogos cooperativos

17h30: Caça ao tesouro

18h: Encerramento

Sextas-feiras

14h: Recepção animada

14h20: Brincadeiras interativas

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Boneco ecológico

16h30: Jogos rápidos

17h: Circuito lúdico

17h30: Caça ao tesouro

18h: Encerramento

Agenda para crianças de 7 a 12 anos

Segundas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Quebra gelo

14h50: Jogos rápidos

15h30: Lanche

16h: Brincadeiras com água

16h30: Gincana em equipe

17h: Jogo de busca – Pistas

18h: Encerramento

Terças-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Brincadeiras interativas

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Jogos cooperativos

16h30: Atividade com bola

17h: Jogo de busca – Pistas

18h: Encerramento

Quartas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Quebra gelo

14h50: Jogos rápidos

15h30: Lanche

16h: Brincadeiras com água

16h30: Gincana em equipe

17h: Jogo de busca – Pistas

18h: Encerramento

Quintas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Brincadeiras interativas

14h50: Brincadeiras com água

15h30: Lanche

16h: Atividade com bola

16h30: Paraquedas lúdico

17h: Jogo de busca – Pistas

18h: Encerramento

Sextas-feiras:

14h: Recepção animada

14h20: Quebra gelo

14h50: Jogos rápidos

15h30: Lanche

16h: Estafetas

16h30: Gincana em equipe

17h: Jogo de busca – Pistas

18h: Encerramento

Colônia de Férias no Parque Horto Florestal

Data: 6 a 24 de janeiro

Horário: das 14h às 8h

Horário extra: das 18h às 20h

Local: Parque Horto Florestal

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal, São Paulo – SP

Faixa etária: 3 a 12 anos

Valores com desconto no site: R$ 60, a diária, e R$ 270, o pacote semanal

Valores presencialmente: R$ 70, a diária, e R$ 280, o pacote semanal

Ingressos: Passeios Kids