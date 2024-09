Parque Horto Florestal oferece opções gastronômicas para deixar o passeio ainda mais delicioso

Sinônimo de diversão e lazer, o Horto Florestal, gerido pela Urbia, oferece uma variedade de atividades de lazer e bem-estar para os visitantes. Localizado em área urbana na zona norte da capital, o Parque Alberto Löfgren – Horto Florestal é uma unidade de conservação com 187 hectares de área, sendo 35 abertos à visitação pública, que foi criado em 1896 com a desapropriação do Engenho Pedra Branca e a instalação de um Horto Botânico para pesquisas de espécies arbóreas e produção de mudas de crescimento rápido, para recuperar a cobertura florestal do estado. O parque possui uma rica representatividade de Mata Atlântica, algo raro na capital paulista.

Com tanto espaço, não faltam opções de passeio e diversão como: Lagos e Ilhas Pinheiro do Brejo, Museu Florestal, Palácio de Verão, mirante, biblioteca, playground, Monumento de São João Gualberto, entre outros. E para quem busca alternativas para atividades físicas, o parque conta com quadras poliesportivas, campo de futebol, campo de futebol de areia, circuito de caminhada, trilhas, academia ao ar livre e, outra, coberta, pistas pavimentada e de terra, além de uma ciclofaixa.

Nestes momentos de descontração e descanso, os frequentadores ainda podem contar com boas opções gastronômicas, o que deixa a experiência do passeio ainda melhor.

Um importante destaque gastronômico do Horto Florestal é o reconhecido restaurante “O Velhão”. Inaugurado em 1978, o espaço é um lugar imponente, fascinante e misterioso. Sua construção foi elaborada com materiais de demolição restaurados, em um estilo rústico. Instalado no parque, o estabelecimento é tradicional na zona norte paulistana e proporciona um cardápio rico, que começa desde o já reconhecido Café Colonial, com grande variedade de pães, bolos, quitutes e bebidas quentes. E, na hora do almoço, o restaurante tem um serviço de buffet, servindo comida tipicamente brasileira preparada no fogão à lenha.

Já a alameda gastronômica do parque oferece uma variedade de alimentos para todos os gostos. Para quem busca lanches saudáveis e sucos naturais, o Mega Sucos é a escolha ideal. Já para os apreciadores de pastéis, o espaço conta com o Pastéis Takeda, enquanto o Rocca Churros é uma ótima alternativa para quem procura por doces. Além dessas opções, há milho cozido, cachorro-quente, batata frita, salgadinhos, cafés, sorvetes e picolés. E recentemente foi inaugurado o Polpanorte, quiosque que oferece cremes e sorvetes naturais, ampliando ainda mais a diversidade de alimentação dentro do parque.

“O Horto Florestal segue se consolidando como um ponto de contato com a natureza e que oferece, além das atividades físicas, cultura, arte, entretenimento e gastronomia. Poder contar com mais uma operação de qualidade é um diferencial importante e um grande benefício para os nossos visitantes, que terão mais uma opção de alimentação excelente em nosso parque”, reforça Paulo Bernardes, Diretor dos Parques Horto Florestal e Cantareira.

Conheça as opções gastronômicas:

Food Trucks e quiosques

Expresso do Chopp: terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Polpanorte: de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h.

Rocca Churros: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Pastéis Takeda: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Pipoca Vivapop: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Lanchonetes

Mega Sucos: de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h.

Área Gourmet

Carrinhos: de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h.

O Velhão

Cafeteria: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h.

Café Colonial: aos finais de semana e feriados, das 8h às 12h.

Restaurante: de segunda-feira a sexta, das 12h às 15h. Aos finais de semana e feriados, das 13h às 16h.