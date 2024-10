Parque Horto Florestal encerra mês das crianças com programação especial

O Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, gerido pela Urbia, encerra o mês das crianças com duas atividades especiais neste final de semana. No dia 26 de outubro, acontece a 2ª edição da Caminhadinha Noturna, onde crianças e acompanhantes serão guiados pela Fada da Floresta em um passeio cheio de histórias e lendas sobre figuras do folclore brasileiro, como o Saci e o Curupira. O percurso inclui pontos icônicos do parque, como o lago das capivaras e o Museu Florestal.

Já a Pedaladinha, organizada pela Escolinha de Bike para Todos, acontece no dia 27 de outubro, e contará com instrutores ensinando gratuitamente a andar de bicicleta. A atividade também inclui uma competição paga para crianças de 5 a 13 anos, com trajetos adaptados por idade. Os participantes que se destacarem ganharão medalhas em um pódio especial.

Caminhadinha Noturna no Parque Horto Florestal

Data: 26 de outubro

Horário: 18h

Ponto de encontro: Centro de Visitantes do Parque Horto Florestal

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal, São Paulo – SP, 02377-000

Faixa etária recomendada: crianças de 5 a 13 anos acompanhadas de um responsável

Link de ingressos: Urbiapass

Pedaladinha

Data: 27 de outubro

Horário: das 14h30 às 16h30. Primeira largada às 14h30

Local: ciclovia do Portão 1

Link de inscrição: Formulário