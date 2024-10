Parque Estadual da Cantareira realiza duas edições da Caminhada Noturna

Iniciando o mês de novembro, os Parques Cantareira e Ibirapuera apresentam uma programação especial para os visitantes que desejam aproveitar o feriado ao ar livre. Na Zona Norte, o Parque Estadual da Cantareira promove a tradicional Caminhada Noturna, que neste mês terá duas edições, nos dias 2 e 30. A atividade leva os visitantes a explorarem um percurso exuberante, onde poderão apreciar a fauna e flora de uma das maiores áreas verdes da capital, além de desfrutar de uma das vistas mais privilegiadas da cidade.

No Parque Ibirapuera, o Museu Afro Brasil celebra duas décadas de história com o lançamento de três exposições que reforçam seu compromisso com a valorização da cultura e das identidades afrodescendentes. O parque é palco ainda da mostra a céu aberto “Banca Galeria”, da artista Flávia Junqueira, que convida o público a mergulhar no mundo dos sonhos, por meio de uma experiência imersiva. No Planetário do Ibirapuera, os amantes da astronomia terão a chance de se encantar com sessões que exploram o universo.

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA:

22ª e 23ª Edição da Caminhada Noturna

Data: 2 e 30 de novembro (sábados), das 18h às 23h.

Local: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo – SP. Portão 1

Valor da inscrição: a partir de R$ 75,00.

Inscrição: Link

O Parque Estadual da Cantareira é dividido em três áreas de visitação nomeadas como Pedra Grande, Águas Claras e Engordador, e conta com diversas trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à Mata Atlântica. Para entrar no Parque, é necessário realizar a compra do ingresso de R$ 50 (inteira) ou R$ 25 (meia) pelo site UrbiaPass ou presencialmente.

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE IBIRAPUERA:

Exposições Comemorativas dos 20 Anos do Museu Afro Brasil

Quando: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Sobre: “Pensar e repensar, fazer e refazer”, “Popular, Populares” e “Uma História do Poder na África: Das Artes Tradicionais às Expressões Contemporâneas”

Local: Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Atividade gratuita

4ª edição do Projeto Contemporâneas Vivara com Flávia Junqueira

Quando: até 14 de novembro, das 5h às 00h (apenas aos sábados)

Onde: no jardim da Bienal

Descrição: A mostra cria um caminho imersivo, brincando com escalas e cores, transportando o espectador para um universo imaginário

Aberta ao público.

Sessões Planetário – ‘Planetas do Universo’ e ‘Olhar o céu de São Paulo’

Quando: de sábado a domingo, das 15h às 19h

Onde: próximo ao centro de visitantes

Descrição: Em ‘Planetas do Universo’ as sessões exploram temas que vão desde a busca por planetas fora do Sistema Solar até reflexões sobre a raridade da vida na Terra. Em “Olhar o céu de São Paulo outra vez”, o público é convidado a redescobrir o céu da cidade, muitas vezes ofuscado pela poluição luminosa e pelo crescimento urbano.

Aberta ao público.