Parque Estadual da Cantareira completa 61 anos com programação especial

Os visitantes do Parque Estadual da Cantareira, administrado pela Urbia, poderão comemorar os 61 anos do espaço, com uma programação especial. A Urbia, empresa que administra o Parque, oferecerá atividade gratuita, de bem-estar e saúde e desconto de 50% nos ingressos inteiros para a visitação do Núcleo Pedra Grande, com acesso às demais áreas de visitação. Confira a programação:

Aula gratuita de yoga no Mirante da Pedra Grande

Para quem curte atividade física e conexão com a natureza terá a oportunidade de participar da segunda edição da aula de yoga, no Mirante da Pedra Grande. No sábado (27) e na terça-feira (30), as instrutoras de Yoga, do Voluntariado do Horto Florestal, Sandra Ladwig e Cléo Coltri, conduzirão as aulas de yoga gratuitas para os visitantes. Das 9h30 às 10h30, os integrantes da atividade aprenderão técnicas para fortalecer o corpo e a mente de forma interligada, com uma vista inesquecível. Os exercícios de respiração, postura e meditação fazem parte da aula. Para participar, é recomendado o uso de roupas leves e que permitam a mobilidade do corpo. Também é necessário levar tapete próprio para a prática da modalidade.

Visitação Núcleo Pedra Grande – 50% de desconto no ingresso inteiro

As comemorações de aniversário do Parque Estadual da Cantareira realizadas pela Urbia, incluem um desconto de 50% nos ingressos inteiros, exclusivamente para a visitação da Pedra Grande no dia 30 de janeiro. E, caso o visitante queira conhecer as demais áreas de visitação, o Águas Claras e o Engordador, no mesmo dia, poderão utilizar esse mesmo ingresso. Para obter o voucher de entrada no Parque basta acessar UrbiaPass ou ir diretamente na bilheteria do local. Pessoas que se enquadram na categoria de meia entrada, não entram na promoção.

O ingresso inteiro custa R$ 50 e com a promoção de aniversário sairá por R$ 25. Já quem optar pelo combo que dá direito à visitação da área da Pedra Grande e o Museu Florestal pagará R$ 65 (inteira) e R$ 32,50 (meia-entrada), em dias normais, ou seja, fora da programação comemorativa.

O Núcleo Pedra Grande funciona das 8h às 17h, com entrada liberada até às 16h. As trilhas possuem diferentes distâncias e graus de dificuldade. A Pedra Grande, primeiro núcleo do Parque a ser aberto ao público, em 1989, possui as Trilhas da Bica, das Figueiras e do Bugio. É importante destacar que cada trilha tem um horário de funcionamento e endereços de entrada específicos.

Ao chegar no Mirante da Pedra – afloramento rochoso de granito que forma um mirante natural com aproximadamente 1.010 metros de altitude – o visitante pode apreciar a vista panorâmica e privilegiada da cidade de São Paulo e desfrutar de um brunch especial, no Café da Pedra Grande, com música e em parceria com O Velhão. O valor do brunch é R$59,99.

Localização

O Parque Estadual da Cantareira fica localizada na Rua do Horto, 931 com acesso pelo Portão 1, do Horto Florestal. O visitante que acessar o local de carro deve seguir pela Avenida José da Rocha Viana, na Vila Pedra Branca, e acessar o Portão 4.

Urbia Transfer

Caso o visitante prefira, poderá optar pela contratação do Serviço de Transporte, Urbia Transfer, que o levará em veículo de passeio, do portão de entrada da Pedra Grande até o Mirante, por um custo adicional de R$ 20 por pessoa.

Transporte público

Quem optar pelo transporte público poderá acessar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Parada Inglesa, as alternativas são: 2020/10 Metrô Parada Inglesa – Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana – Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana – Vila Albertina.