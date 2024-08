Parque Ecológico de Diadema começa a reforma dos sanitários

Visando melhorar o atendimento ao público, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está iniciando as obras de reforma dos sanitários do Parque Ecológico do Eldorado. A previsão para conclusão do serviço é de 30 dias.

No projeto de reforma estão incluídos os três banheiros públicos (masculino, feminino e o de portadores de necessidades especiais). Durante a execução das obras a Prefeitura vai disponibilizar, provisoriamente, sanitários químicos para os frequentadores.

O Parque Ecológico Eldorado fica na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 145, no bairro Eldorado. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 5h às 20h.

Veja quais são as aulas e atividades oferecidas

Mais importante área verde de esporte e lazer da região sul, o Parque Ecológico do Eldorado tem campo de futebol, quadra de areia, pista de caminhada (500 metros), Pet Park, entre outros. Além disso, a Prefeitura oferece aulas gratuitas de dança, ginástica, caminhada, pilates, capoeira e futebol.

Para quem deseja informações sobre disponibilidade de vagas, basta conversar com os próprios professores/instrutores durante o horário das aulas e atividades:

– Oficina de dança/ritmos: segunda (15h às 16h) e quarta (15h30 às 16h30);

– Caminhando Bem: terça e quinta (7h às 8h);

– Ginástica – Programa Mulheres em Movimento: terça a sexta (7h às 10h40);

– Ginástica – Programa Mulheres em Movimento: terça e quinta (17h às 18h);

– Capoeira: quinta (19h30 às 21h) e sábado (10h às 12h);

– Pilates: terça e quinta (16h às 17h);

– Encontro da Terceira Idade – Grupo Renascer: quarta (13h às 16h);

– Escolinha de Futebol: terça a sexta (manhã e tarde);

SERVIÇO

Parque Ecológico “Fernando Vitor de Araújo Alves”

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 145 – Eldorado

Funcionamento: segunda a sexta (5h às 21h); sábados, domingos e feriados (5h às 20h)