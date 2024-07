Parque dos Monstros é novo espaço de brincadeiras infantis no Mooca Plaza Shopping

Um novo evento infantil chega ao Mooca Plaza Shopping para a diversão da criançada nas férias de julho! O Parque dos Monstros promete uma programação assustadoramente divertida até 18 de agosto, na Praça de Eventos do empreendimento, no Acesso D. O evento funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

O espaço traz brincadeiras como Barco Viking, Cama de Gato, Escorregador Torre e La Bamba para os pequenos se aventurarem e gastarem a energia. O ambiente conta também com um painel instagramável para garantir uma foto memorável da brincadeira! O evento é indicado para crianças de dois a 10 anos – sendo necessário acompanhante para crianças com idade até quatro anos.

Os valores para brincar são R$35 para sessão de 30 minutos e R$50 para sessão de uma hora. É cobrado R$1 por minuto extra.

Clientes Estrela cadastrados no Programa de Benefícios do Mooca Plaza Shopping ganham benefícios especiais para conhecer o Parque dos Monstros. Os benefícios seguem de acordo com a categoria do cliente no APP: Cliente Uma Estrela ganha 20% de desconto na compra do segundo ingresso; Cliente Duas Estrelas ganha 50% de desconto na compra do segundo ingresso e Cliente Três Estrelas ganha o segundo ingresso após a compra do primeiro. Para tornar-se um Cliente Estrela, basta cadastrar-se no Programa de Benefícios e enviar a primeira nota fiscal de uma compra realizada no empreendimento. A categoria no Programa sobe de acordo com a quantidade e valores das notas cadastradas.

Serviço

Data: até 18 de agosto

Horário:

De segunda à sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 12h às 20h

Local: Acesso D

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP, 03126-000

Valores:

R$35 – 30 minutos

R$50 – 1 hora