Parque dos Eucaliptos realiza Caminhada da Esperança

O amor pela natureza e a reflexão sobre nossas ações diárias ganham um espaço especial neste final de ano com a Caminhada da Esperança, no Parque dos Eucaliptos, administrado pela Urbia. No dia 29 de dezembro, das 11h às 12h, os visitantes estão convidados a participar desta atividade gratuita, que une conscientização ambiental e o desejo de um futuro mais sustentável, celebrando a chegada de 2025 com mais conexão com o meio ambiente. O passeio é livre para todos os públicos e não é necessário realizar inscrição prévia.

A caminhada começa com um bate papo sobre a importância de adotar práticas de sustentabilidade no cotidiano. Serão compartilhadas dicas simples, mas poderosas, que são capazes de mudar a rota do planeta e garantir que a população se sensibilize ainda mais sobre a essencialidade da preservação ambiental. Durante o percurso, cada passo será uma oportunidade de reflexão, incentivando os participantes a pensar em iniciativas ecológicas que podem adotar em suas rotinas em 2025. Ao final do trajeto, o grupo formará um círculo de partilha, momento em que poderão expressar suas intenções e compromissos para um ano ainda mais verde.

Caminhada da Esperança no Parque dos Eucaliptos

Data: 29 de dezembro

Horário: 11h

Local: playground

Endereço: Rua Ministro Guimarães, 280 – Super Quadra Morumbi – São Paulo – SP

Público: livre para todos os públicos

Atividade gratuita