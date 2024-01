Parque do Pedroso terá programação de férias com oficinas artísticas e atividades ambientais

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) está com uma programação de férias para todos os públicos, oferecendo atividades de educação ambiental que incentivam o contato com a natureza.

Neste domingo (21), ocorre a primeira ação: Naturando – Oficinas artísticas com elementos naturais, no Parque do Pedroso. As crianças e os seus responsáveis serão estimulados a usarem a criatividade e os elementos naturais presentes no parque, como galhos, folhas e sementes, para realizarem criações artísticas. Além disso, haverá uso de tinta natural e plantio.

As oficinas acontecerão em quatro horários. No período da manhã, as opções são das 10h às 11h e das 11h30 às 12h30. Pela tarde, ocorrerão das 13h30 às 14h30 e das 15h às 16h.

As atividades são realizadas em parceria com a instituição ConheSendo, que trabalha com foco no desenvolvimento das crianças. As inscrições podem ser feitas em www.semasa.sp.gov.br/educambiental ou pelo número 4433-9050.

No primeiro domingo de fevereiro, dia 4, o Semasa levará mais uma ação educativa ao Parque do Pedroso. Com a atividade Expedição Pedroso, crianças acima de seis anos, acompanhadas de um adulto, conhecerão mais sobre a fauna e a flora da Unidade de Conservação por meio de jogos e brincadeiras, além de aprender sobre a importância da preservação da Mata Atlântica. A ação ocorrerá das 10h às 12h e das 14h às 16h. As inscrições serão abertas em breve, também pelo hotsite de atividades de educação ambiental do Semasa.

O Parque do Pedroso está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami. Em caso de chuva, as atividades serão reagendadas.