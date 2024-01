Parque do Pedroso terá manhã dedicada à saúde e ao esporte nesta sexta-feira

O Parque do Pedroso, em Santo André, receberá nesta sexta-feira (26), das 8h30 às 12h, o programa Nasf pela Cidade. Pessoas de todas as idades poderão participar de uma manhã dedicada à saúde física e mental, contando com o apoio de profissionais que vão realizar diversas atividades gratuitas. A ação é realizada pelo Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), da Secretaria de Saúde, em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), responsável pelo Parque do Pedroso. Na área de eventos, os frequentadores do local, acompanhados por usuários de unidades de saúde que participam de grupos específicos, poderão fazer zumba, dança circular, orientação nutricional, circuito de práticas corporais, antropometria (medida das dimensões físicas do corpo), auriculoterapia (alívio de dores por meio de pontos localizados na orelha), glicemia capilar (exame de coleta de sangue na ponta do dedo), aferição de pressão arterial e circuito de atividades físicas, executadas nas quadras de areia.

Será a primeira vez que o Parque do Pedroso vai ser beneficiado pelo programa, que já ocorre em outros parques e espaços da cidade. Em caso de chuva, as atividades serão reagendadas. O parque está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.

Nasf – O Núcleo de Apoio à Saúde da Família é uma iniciativa do SUS (Sistema Único de Saúde), criado para ampliar a cobertura e eficácia das ações de atenção básica. Isso é possível ao integrar e facilitar a troca de experiências entre profissionais de diversas áreas, como educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas.

As atividades incluem ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, acompanhamento de pacientes com condições crônicas, suporte às equipes de saúde, capacitação de profissionais e intervenções em situações específicas.