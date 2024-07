Parque do Pedroso terá atividades educativas e trilha monitorada neste domingo

O Parque Natural Municipal do Pedroso receberá neste domingo (21), durante todo o dia, diversas atividades de educação ambiental que serão realizadas pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

As ações fazem parte do evento nacional Um Dia no Parque, organizado pela Coalização Pró UCs (Unidades de Conservação), que reúne instituições comprometidas com a valorização e a defesa de áreas de proteção ambiental. Com o tema “Natureza para todas as pessoas”, esta é a primeira vez que o Semasa adere à iniciativa, que ocorre em todo o país para estimular o contato com a natureza, fazendo com que as pessoas sintam-se parte dela e compreendam a importância da preservação das Unidades de Conservação.

Durante a manhã, das 9h30 às 12h30, o biólogo e fotógrafo Helder Telles Stapait conduzirá a Oficina Fundamentos Básicos de Fotografia de Natureza. A atividade ensinará a jovens e adultos quais são os requisitos básicos para fotografar, o que inclui informações sobre os equipamentos, ajustes na câmera, técnicas de campo, segurança e ética em ambientes naturais, além de exercícios práticos, possibilitando que sejam feitos registros da flora e da fauna local.

Os participantes precisam levar a própria câmera fotográfica ou o celular. É necessário fazer inscrição pelo e-mail educambiental@semasa.sp.gov.br ou pelo número 4433-9050. O ponto de encontro será na administração do Parque do Pedroso.

Simultaneamente, das 9h às 12h, ocorrerá uma trilha monitorada até a segunda torre do antigo teleférico, permitindo que o público se aproxime dos elementos que estão presentes na Mata Atlântica. A idade mínima é de 15 anos, sendo que menores de idade somente poderão participar acompanhados de um responsável. As inscrições devem ser realizadas pelos mesmos canais de comunicação.

Haverá ainda o Circuito Ambiental, que acontece das 11h30 às 16h30 para oferecer às crianças diversas brincadeiras relacionadas à biodiversidade do Parque do Pedroso. As atividades envolvem dominó e jogo da velha feito com elementos da natureza, brincadeiras tradicionais e pinturas com elementos naturais, além de sessões de contação de história e caça a elementos da natureza para criação de artes. O público-alvo é destinado a crianças a partir de 4 anos.

A programação se encerra com a atividade Sensibilização Infantil – Somos Natureza. Das 14h às 16h, crianças a partir de 2 anos serão beneficiadas com ações que envolvem músicas, exploração das cores da natureza, brincadeiras tradicionais e atividades com elementos da água. Não há necessidade de fazer inscrição para essa e a atividade Circuito Ambiental.

O Parque do Pedroso fica na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.