Parque do Pedroso recebe roda de conversa sobre o povo tupinambá

Para fortalecer os laços e multiplicar as vivências relacionadas aos povos originários, o Parque Natural do Pedroso, em Santo André, recebe neste domingo (24), às 10h, atividade gratuita com roda de conversa, dança e mostra de artesanato indígena do povo tupinambá da aldeia Tekoa M’Boiji.

O encontro contará com a presença da Pajé Para, representante da comunidade, que conversará com o público sobre as vivências da floresta. A Pajé também atua como liderança na luta contra violência de mulheres indígenas. A aldeia está localizada na cidade de Mogi das Cruzes há 16 anos e esta é a primeira vez que realizam uma atividade em Santo André.

O evento é promovido pelo grupo Tais Ambientais, que realiza ações de educação ambiental para crianças e jovens, com apoio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

O Parque do Pedroso está localizado na Estrada do Pedroso, altura do número 3.000 no Parque Miami (Santo André). A atividade acontece na área de eventos da Unidade de Conservação.