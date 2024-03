Parque do Pedroso recebe ação de saúde e esporte dedicada às mulheres neste sábado

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Secretaria de Saúde realizam neste sábado (9) ação de saúde e práticas esportivas no Parque Natural Municipal do Pedroso. As atividades são totalmente gratuitas e ocorrerão das 8h às 12h.

O evento integra os programas Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) pela Cidade e o Saúde em Movimento, conduzidos pela Secretaria de Saúde. Na área de eventos da Unidade de Conservação, os profissionais realizarão aferição de pressão, auriculoterapia (alívio de dores por meio de pontos localizados na orelha), análise de bioimpedância, orientação nutricional, além de promover atividades físicas e aula de zumba.

Já o caminhão do programa Saúde em Movimento estará presente com seus dois consultórios médicos e uma equipe multidisciplinar, levando qualidade de vida e conscientização sobre a importância da prevenção de doenças.

A equipe do Semasa vai oferecer trilha ambiental até a segunda torre do antigo teleférico e aulas abertas de vôlei de praia e tênis de areia (beach vôlei e beach tênis). Embora seja em comemoração ao Dia da Mulher a programação é aberta a todos os interessados.

Para participar da trilha ambiental, os interessados devem ter, no mínimo, 15 anos e os menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis. É necessário usar roupas confortáveis, calças compridas e sapatos fechados. O uso de boné, protetor solar ou repelente também é recomendado e os inscritos ainda podem levar água para consumo ao longo do trajeto. As inscrições estão abertas em www.semasa.sp.gov.br/educambiental e as vagas são limitadas.

Além disso, ao longo de todo o final de semana, a praça de alimentação do Pedroso estará aberta aos visitantes. Das 10h às 16h, comerciantes locais estarão presentes com oferta de lanches, doces, bebidas e artesanato.

O parque está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.

Nasf – O Núcleo de Apoio à Saúde da Família é uma iniciativa do SUS (Sistema Único de Saúde), criado para ampliar a cobertura e eficácia das ações de atenção básica. Isso é possível ao integrar e facilitar a troca de experiências entre profissionais de diversas áreas, como educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas.

As atividades incluem ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, acompanhamento de pacientes com condições crônicas, suporte às equipes de saúde, capacitação de profissionais e intervenções em situações específicas.