Parque do Pedroso ganha praça de alimentação nos finais de semana e feriados

Para complementar a experiência de quem frequenta o Parque Natural do Pedroso e trazer mais comodidade aos visitantes, a Unidade de Conservação passa a contar com uma praça de alimentação que funciona nos finais de semana e feriados.

A população terá à disposição barraquinhas de comidas e bebidas diversas, além de artesanato e produtos típicos do cambuci – fruto nativo da Mata Atlântica e bem cultural reconhecido pelo patrimônio histórico de Santo André. A praça de alimentação funcionará das 10h às 16h, apenas nos sábados, domingos e feriados.

Os produtos são vendidos por comerciantes locais, que residem e atuam no entorno do Parque do Pedroso. “A iniciativa integra as diretrizes do Plano de Manejo do parque, que visa estimular o desenvolvimento econômico nos arredores da Unidade de Conservação”, explica o gerente de controle ambiental do Semasa e gestor do Parque do Pedroso, Rodrigo Romão.

Desde 2017, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) tem realizado diversas melhorias e benfeitorias no local. No final do ano passado, o parque ganhou novas quadras de areia, para prática esportiva e área de convivência, para piquenique.

O Parque do Pedroso está localizado na Estrada do Pedroso, altura do número 3.000, no Parque Miami. O Parque Natural Municipal do Pedroso é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral desde 1998 e possui área equivalente a aproximadamente seis vezes a do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.