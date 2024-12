Parque do Pedroso ganha campo de futebol revitalizado no domingo

O Parque Natural do Pedroso ganha um presente de Natal antecipado no domingo (8). O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) entrega as obras de revitalização do campo de futebol do parque, carinhosamente batizado de Arena Mata Atlântica. A atividade é parte da última edição do ano do Domingo no Pedroso, que vai oferecer também atividades de lazer e saúde.

O evento conta com apoio da Secretaria de Saúde e participação do programa Saúde em Movimento. Os frequentadores poderão realizar sessões de auriculoterapia e ventosas. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis.

As obras de reforma da ponte amarela, os novos brinquedos do playground e os novos boxes da praça de alimentação integram o pacote de melhorias que foram realizadas nos últimos meses e que também serão entregues no domingo. Os investimentos são de quase R$ 1 milhão com recursos provenientes de compensação ambiental, ou seja, sem custo para a autarquia.

O Domingo no Pedroso ocorre das 10h às 16h e o público presente ainda poderá desfrutar dos outros atrativos da Unidade de Conservação, como as áreas de piquenique, churrasqueiras, Parque Naturalizado, quadras de areia e do pedalinho.

O Parque Natural Municipal do Pedroso está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.