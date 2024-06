Parque do Paço recebe Circuito Diadema de Skate no sábado

Acontece neste sábado, 22 de junho, das 10h às 18h, a primeira etapa do Circuito Diadema de Skate. O evento acontece no Parque do Paço (Av. Antônio Piranga, 1.380 – Centro) e é resultado da parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a Associação de Skate de Diadema.

O Circuito será disputado na modalidade Street – em que bancos, corrimões, escadas e calçamento são utilizados para realizar as manobras -, nas categorias Mirim (0 a 14 anos), Feminina (toda as idades) e Open (amador, acima de 14 anos).

Todos os amantes das manobras radicais sobre rodas podem participar. A inscrição deve ser feita no local e menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

José Eduardo Assumpção, professor de educação física na Prefeitura e um dos organizadores do evento, afirma que Diadema tem tradição no skate. “Eventos como esse provam o que já sabemos, que o povo diademense realmente aprecia e pratica essa modalidade esportiva, que desde 2021 é olímpica. Esperemos um evento com pessoas de todas as idades, com muitas famílias, crianças e jovens”, afirma.

A Prefeitura orienta que os interessados em participar da competição tragam os equipamentos de segurança necessários, como joelheira e capacete.