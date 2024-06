Parque do Guapituba recebe novas melhorias da Prefeitura de Mauá

O Parque Ecológico do Guapituba, um remanescente de Mata Atlântica localizado próximo à estação Guapituba da CPTM, está passando por significativas melhorias graças aos esforços da Prefeitura de Mauá. Desde que a atual gestão assumiu, enfrentando um parque com déficits de cuidado, os frequentadores mensais aumentaram de 1.500 para aproximadamente 5.000 pessoas, graças à zeladoria constante, presença de funcionários e apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Nesta sexta-feira (14/06) foram entregues o novo playground e a nova academia ao ar livre. O Jardim das Abelhas, inaugurado em setembro de 2023, também passou por intervenção. Para dar mais segurança e tranquilidade aos visitantes, galhos e árvores com sinais de comprometimento foram extraídos. O evento contou com a presença de crianças de uma escola particular, que participavam de visita monitorada. “Mauá é privilegiada por ter esses três espaços tão maravilhosos, o Parque da Gruta, o Parque da Juventude e o Parque do Guapituba. E estamos fazendo de tudo para cuidar e que as pessoas possam visitar, se divertir, ter um momento de lazer e contato com a natureza. Aproveito e faço um convite a quem ainda não conhece nenhum deles, para que tenham oportunidade. Tenho certeza que vão gostar”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Desde janeiro de 2021, a Prefeitura realizou outras melhorias como a reforma do deque, a implantação do jardim medicinal, o objetivo, em breve, é fornecer mudas aos munícipes (localizado próximo do estacionamento), a confecção de lixeiras com paletes distribuídas pelas vias principais. Esses esforços têm revitalizado o parque, tornando-o um espaço ainda mais acolhedor para os munícipes.

Os visitantes têm elogiado as melhorias, com cerca de 98% de avaliações positivas, destacando a importância das ações da Prefeitura para tornar o parque um espaço mais agradável e bem cuidado para todos.

Com uma área de cerca de 575.000 m², o parque é um espaço ideal para caminhadas ao ar livre, prática de exercícios físicos, apreciação da natureza e observação de aves, respeitando os elementos contidos na área e mantendo a interferência mínima para não impactar as espécies residentes. O endereço do Parque Ecológico do Guapituba é Avenida Capitão João, 3220, Jardim Guapituba. O espaço pode ser visitado de domingo a domingo, das 07h às 17h. O estacionamento funciona até às 16h45 e fica próximo do terminal de ônibus.

Entre as principais atrações está o Jardim das Abelhas, situado ao lado da casa amarela, perto da entrada do parque pela Avenida Capitão João. Este espaço abriga cinco caixas de colmeias com abelhas nativas sem ferrão das espécies Jataí, Mandaçaia, Lambe-olhos e Bugia. As flores plantadas no local, incluindo azaleias, sampatiens, bromélias, margaridas, vedélias e begônias, foram escolhidas não apenas pela beleza, mas para fornecer alimento e matéria-prima para as abelhas. Bancos também foram instalados para que os visitantes possam relaxar e registrar fotos do belo cenário.

Visitas Monitoradas

Responsáveis por unidades escolares interessadas em agendar visitas monitoradas ao Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia ou ao Parque Ecológico do Guapituba devem entrar em contato com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá pelo e-mail educacaoambiental@maua.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4512-7775.