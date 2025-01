Parque do Carmo em SP passa por requalificação de R$ 78 milhões

Localizado na Zona Leste de São Paulo, o Parque do Carmo se destaca como o segundo maior parque urbano da capital, ocupando uma área equivalente à da cidade de Lisboa. Com um investimento significativo de R$ 78 milhões por parte da Prefeitura, o parque está passando por um processo de requalificação que visa torná-lo um espaço moderno, acessível e completo, sem perder de vista sua rica biodiversidade e história.

A iniciativa tem como principal objetivo criar um ambiente onde urbanização e natureza coexistam em harmonia. O projeto busca oferecer segurança e atratividade a visitantes de todas as idades, ampliando as opções de lazer e convivência.

O Parque do Carmo abriga um vasto acervo botânico e diversas áreas recreativas. As obras estão sendo conduzidas em estreita colaboração com o Conselho Gestor, com a supervisão de arquitetos, urbanistas e engenheiros civis. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) é responsável pela modernização das instalações esportivas, que incluirão novas arquibancadas, uma pista de cooper, campos de futebol com grama natural, quadras poliesportivas, mini quadras de basquete, além de uma academia voltada para a terceira idade e um playground infantil.

As melhorias também abrangem reformas no Viveiro Arthur Etzel, nos sanitários públicos, na iluminação externa e na pavimentação do parque. Além disso, está prevista a criação e ampliação da infraestrutura para novos quiosques.

Com uma extensão total de 1.476.997,69 m² e recebendo até 500 mil visitantes diariamente, o Parque do Carmo é reconhecido pela sua relevância ambiental. Assim, a Divisão de Implantação, Projetos e Obras (DIPO) elaborou um projeto arquitetônico que preserva as características históricas e paisagísticas do espaço durante as intervenções.

O plano inclui ainda a construção de uma fonte interativa e a implementação de um show de luzes. Estão em andamento estudos para a reconstrução do planetário e para a criação de novas áreas destinadas ao convívio social, sempre com foco em acessibilidade e sustentabilidade.

Atualmente, o parque conta com seis conjuntos de sanitários, totalizando 30 unidades femininas, 25 masculinas, além de instalações específicas para pessoas com deficiência (PCD). Entre suas atrações estão o Museu do Meio Ambiente, lagos, estacionamento, um anfiteatro natural e equipamentos para ginástica. As opções de lazer incluem campos de futebol, ciclovias, pistas para corrida, playgrounds e churrasqueiras.

Um dos locais mais emblemáticos dentro do parque é o Bosque das Cerejeiras, que abriga cerca de 4.000 árvores de três espécies diferentes (Himalaia, Yukiwari e Okinawa) e uma diversidade impressionante de fauna composta por 268 espécies, incluindo 25 tipos distintos de borboletas. O Planetário Prof. Acácio Riberi também se destaca como uma das instalações mais modernas do Brasil, com capacidade para 168 pessoas.