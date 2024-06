Parque de Santo André recebe plantio de mudas no Dia Mundial do Meio Ambiente

O Parque Norio Arimura, em Santo André, recebeu nesta quarta-feira (5) plantio de mudas de três espécies de árvores. A ação simbólica foi realizada pelo Departamento de Parques, no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Foram plantadas três mudas, sendo uma de ipê-branco, uma de pitangueira e outra de cambuci. A ação aconteceu no terreno ao lado da quadra poliesportiva no Parque Norio Arimura, localizado no Parque Capuava.

O ipê-branco é uma árvore brasileira usada como ornamento. É nativa do cerrado e do pantanal, de nome científico Bignonia roseo-alba. Alcança de 7 a 16 metros de altura.

A pitangueira é da família das mirtáceas, de nome cientítico Eugenia uniflora. Seu fruto é a pitanga, muito apreciada pelo sabor doce e por ser rica em cálcio. A planta é indicada para ações de reflorestamento, preservação ambiental, arborização urbana, paisagismo e plantio doméstico.

O cambuci ou cambucizeiro é uma árvore frutífera nativa da Mata Atlântica que quase foi extinta por causa da madeira de excelente qualidade para fabricação de utensílios básicos. É também a fruta símbolo da região de Paranapiacaba e Parque Andreense, empregada em abundância em geleias, sorvetes, sucos, bebidas alcoólicas, mousses, bolos e tortas.

“Cada muda plantada fará uma grande diferença no futuro. Hoje o mundo está voltado para atenuar a mudança climática, a começar pelo cultivo de árvores nas cidades”, afirma o secretário adjunto de Meio Ambiente, Alexandre Audino.

Em janeiro deste ano a Prefeitura de Santo André lançou o Plano Municipal de Arborização Urbana, que tem o objetivo de ampliar de 40 mil para 60 mil o número de árvores na cidade, além de fazer a substituição de espécies inadequadas. A iniciativa faz parte do programa Santo André 500 Anos.