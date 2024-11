Parque de Natal em parceria com a Coca-Cola é tema de decoração no Mooca Plaza

Este ano, o Mooca Plaza Shopping traz um tema superespecial para a sua decoração natalina: Parque de Natal em parceria com a Coca-Cola! Já é possível conhecer o espaço localizado na Praça de Eventos, no Piso L1, em frente ao Acesso D. O ambiente conta com uma árvore principal de 10 metros de altura cheia de ornamentos nas cores tradicionais da época e um túnel interno decorado com garrafas da Coca-Cola, bolas de Natal e muitas luzes. Os clientes podem aproveitar o Parque de Natal para fazer fotos e registrar esse momento especial.

O espaço natalino traz atrações gratuitas e pagas para a criançada e os familiares se divertirem e viverem novas memórias juntos. Nas opções gratuitas, gira-gira de balão e cabine de fotos Coca-Cola; nas pagas, carrossel, boca do Noel e jogo de argolas. As brincadeiras operam durante o horário de funcionamento do shopping.

O valor de um ingresso para brincar no carrossel é R$15 ou Combo Família que contempla três ingressos por R$38,50. Participantes do Programa de Benefícios têm condições especiais: participante Três Estrelas ganha o segundo ingresso na compra do primeiro; Duas Estrelas ganha 50% de desconto na compra do segundo ingresso ao realizar a compra do primeiro; Uma Estrela ganha 20% de desconto na compra do segundo ingresso ao realizar a compra do primeiro.

Clientes Estrela também podem brincar de forma gratuita no jogo de argolas e boca do Noel. Cliente Três Estrelas no Programa de Benefícios do shopping ganha 3 fichas para as brincadeiras; Duas Estrelas ganha duas fichas e Uma Estrela ganha uma ficha. O benefício deve ser resgatado no aplicativo do empreendimento e apresentado na bilheteria do evento. Caso o cliente deseje brincar mais vezes, o valor é R$5 por jogada. Também será comercializado o Passaporte da Diversão, que conta com dois ingressos para o carrossel e quatro fichas, por R$42,50.

Após a participação nas brincadeiras, o cliente pode escolher um brinde especial para levar para casa. Os brindes variam de acordo com a quantidade de acertos na brincadeira. Cada ficha dá direito a jogar uma vez – totalizando cinco tentativas em cada jogada.

A cabine de fotos exclusiva da Coca-Cola é gratuita e, os interessados, podem retirar uma ficha na bilheteria do evento para ter o seu momento especial. A distribuição de fichas é limitada a uma por CPF.

O Parque de Natal é uma ação inédita entre o Mooca Plaza Shopping e a Coca-Cola FEMSA Brasil.

Fotos com o Papai Noel

Até 13 de dezembro, as fotos com o Papai Noel acontecem de segunda à sexta, das 14h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h e, aos domingos, das 13h às 20h. Já no período de 14 a 23 de dezembro, o Bom Velhinho atenderá todos os dias, das 12h às 22h. Na véspera do Natal (24), o horário para fotos será das 10h às 18h. Diariamente, o Noel possui pausa de uma hora para descanso.