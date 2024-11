Parque de Ciência e Tecnologia da USP inaugura nova tecnologia de projeção em seu planetário

Neste sábado, 30 de novembro, às 9h30, será realizado o evento de inauguração do novo sistema de projeção do planetário do Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP. A programação especial pretende proporcionar uma experiência imersiva e educativa aos visitantes. O evento marca a renovação de uma de suas principais atrações, único planetário gratuito de São Paulo, agora com tecnologia de última geração.

A nova fase é marcada pela aquisição do moderno projetor Fulldome, Modelo BRB 10000 com projeção de 180 graus, que oferece visualização mais nítida e som de alta qualidade, proporcionando uma experiência sensorial mais rica e imersiva. Segundo Suzana Ursi, diretora do parque, o novo equipamento possibilita uma compreensão mais profunda dos fenômenos astronômicos, com novas projeções e diálogos interativos com o público.

“O planetário é uma das principais atrações do Parque, que aproxima o público dos encantos do cosmos, além de propiciar a aprendizagem sobre a astronomia de um jeito muito prazeroso”, destacou Suzana. A diretora também enfatiza que, além da qualidade superior das projeções, o novo planetário traz temas mais variados e atualizados, oferecendo uma imersão nos fenômenos mais próximos ao nosso cotidiano e também em grandes questões sobre a formação do universo.

O evento traz uma breve apresentação sobre a importância da astronomia, seguida da sessão inaugural. Além disso, ao longo do dia os visitantes poderão participar de diferentes atividades sobre o universo, abordando temas da astronomia em diferentes escalas.

Serviço

A inauguração do novo sistema de projeção do planetário será realizada no dia 30 de novembro, sábado, a partir das 9h30, no Parque de Ciência e Tecnologia da USP (Av. Miguel Estefno, 4200). A entrada é gratuita. A programação segue até às 15h30.