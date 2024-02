Parque da Mônica faz carnaval com banda, bloquinho e atrações exclusivas

O bloquinho mais divertido e animado do bairro do Limoeiro está com novas datas!

O Parque da Mônica prorrogou o Carnaval até os finais de semana dos dias 17 e 18, além dos já anunciados 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Das 11h às 18h, o Parque contará com uma programação divertida para toda a família. Durante os dias de folia, a Turminha mais amada do Brasil vai agitar os visitantes com diversas atividades. Além, é claro, de todas as atrações que o parque oferece normalmente.

Destaques do Evento:

Bloquinho com a Turma da Mônica: Junte-se à Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Milena e a Turminha para uma folia cheia de alegria e cores. Os personagens icônicos estarão fantasiados desfilando pelo parque encantando crianças e adultos.

Banda Carnavalesca Superanimada: Prepare-se para dançar ao som de uma banda carnavalesca contagiante que irá acompanhar a Turminha durante o bloquinho. Música de qualidade, ritmo acelerado e uma atmosfera contagiante farão deste evento uma celebração memorável para todas as idades.

Matinê Kids Divertida: A diversão está garantida na matinê kids! As crianças podem esperar uma festa repleta de confete, música animada e muitas surpresas. Será uma tarde inesquecível para os pequenos foliões.

Este evento é a oportunidade perfeita para reunir a família e amigos, compartilhar momentos de alegria e celebrar o Carnaval de uma maneira única.

Serviço:

O quê: Parque da Mônica

Onde: Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22.540 – São Paulo – SP

Funcionamento: de acordo com o calendário disponível no site do Parque http://parquedamonica.com.br/calendario

Facebook: parquedamonica

Instagram: @parquedamonica

Site: www.parquedamonica.com.br

SOBRE O PARQUE DA MÔNICA

Maior parque coberto da América Latina, com 12 mil m² e capacidade para atender 3 mil pessoas simultaneamente, está localizado no Shopping SP Market, na Zona Sul de São Paulo. Com o objetivo de proporcionar diversão para toda a família, o empreendimento conta com diversas atrações criadas a partir de conceitos temáticos, interativos e educativos, materializados em um ambiente que fortalece a interação entre pais e filhos. De forma lúdica, os visitantes têm experiências inesquecíveis com opções variadas de entretenimento com a Turma da Mônica.