Parque da Ciência Butantan recebe exposição de obra de artista holandesa

A partir desta terça-feira (10), o Parque da Ciência do Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, exibe temporariamente uma das esculturas da série “Spirit House”, da artista holandesa Janet Vollebregt. A Spirit House é uma interpretação contemporânea e abstrata das spirit houses tailandesas, que servem para honrar a terra e os espíritos da natureza. A escultura de Janet faz uma conexão entre os humanos, a terra e a sua energia, temas presentes em suas obras.

Ao longo de três meses, a Spirit House ficará exposta aos visitantes do Parque da Ciência Butantan, próximo ao Museu da Vacina. A implementação desta obra faz parte de um estudo que tem o objetivo de compreender como o público interage com a escultura em área pública ou semipública. A instalação no Parque da Ciência convida os visitantes a formularem um ‘pensamento do coração’ e compartilhá-las colocando seu papelzinho na pedra da escultura. Assim, será criado um campo de energia e amor.

“Meu trabalho é um convite para ver através das coisas, para estar consciente do invisível, mas sensível. Trabalho com energia sutil para harmonizar tanto o usuário do espaço quanto o próprio espaço”, conta Janet Vollebregt.

As spirits houses são normalmente na forma de uma pequena estrutura coberta montada em um pilar ou estrado, e podem variar em tamanho de pequenas plataformas a casas grandes. Está localizada no Parque da Ciência Butantan, é feita em latão, montadas em pedras de quartzo rosa, quartzo verde e ágata, que têm como referência as casas de espíritos tailandesas, destinadas a oferendas.

A interação do público com a obra será filmada por câmeras e, depois, o material será estudado. “Quero ver como as pessoas interagem com a obra e se a obra consegue criar esse ‘campo de energia positiva'”, explica a artista. Quando o estudo for concluído, os resultados serão compartilhados com o Instituto Butantan.