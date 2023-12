Parque da Cerejeira em Campos do Jordão promove “Natal Iluminado”

O Parque da Cerejeira em Campos do Jordão lança, a partir de 7 de dezembro (quinta-feira), a primeira edição do “Natal Iluminado” com inúmeras atrações: Presépio, Casa do Papai Noel e um lindo Circuito de Luzes composto por 60 cerejeiras iluminadas. O parque que já é lindo, estará ainda mais deslumbrante para receber moradores e turistas durante as festividades de fim de ano. A programação segue até 6 de janeiro.

Todos os detalhes foram planejados para oferecer momentos únicos ao público, que poderá se divertir e emocionar com os atrativos. “Os visitantes poderão apreciar a natureza, ter um momento em família, curtir as luzes e se deliciar com comidas diversas”, ressalta Takahiko Yoshida, relações públicas do evento.

A programação foi pensada para agradar todas as idades. Para as crianças, o espaço contará com parquinho gratuito e brinquedos à parte, como piscina de bolinhas, arco e flecha, óculos 3D, touro mecânico e muito mais. E, claro, a tradicional Casa do Papai Noel que promete encantar a todos e ser parada obrigatória para lindos registros.

Na Praça de Alimentação, a lista de ‘quitutes’ vai de espetinhos, pastel de feira, lanches e sorvete às delícias da chamada “comida de boteco”, incluindo o chopp artesanal da Vemaguete em quatro diferentes sabores.

Outro destaque fica por conta do lindo Presépio, feito pela artesã jordanense Neide Aparecida, ressaltando o verdadeiro espírito do Natal. Um espaço para parar, contemplar e se emocionar!

INGRESSOS SOLIDÁRIOS – O valor da entrada é de R$30 reais (inteira) e R$15 (meia para jordanenses e idosos), crianças até 12 anos e idosos acima de 80 anos não pagam. Todo o dinheiro arrecadado com o evento será revertido em prol dos idosos do Recanto de Repouso Sakura Home, uma das unidades de longa permanência (ILPI) da Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social – Enkyo.

CAPACITAÇÃO – A Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social – Enkyo, responsável pelo Parque da Cerejeira, lançou um programa de estágios para capacitação de jovens na área de turismo por meio do Programa Menor Aprendiz. Neste primeiro momento, foram contratados estagiários do Colégio Estadual Expedido Camargo Freire, que irão atuar como guias turísticos durante o evento. O objetivo é promover a interação com a comunidade do entorno do parque.

SERVIÇOS – O Parque da Cerejeira ficará aberto em horário excepcional, de quinta a sábado, das 9h às 22h, com a iluminação a partir das 18h. Nas segundas e quartas, abrirá em seu horário normal, das 9h às 16h. Estará fechado às terças. Estacionamento: gratuito durante o dia e R$20 após as 18h. Informações pelo telefone (12) 99711 0904 e @parque.da.cerejeira (insta).