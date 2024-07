Parque da Água Branca terá Arraial Julino com Festival de Comidas da Fazenda

Nos dias 27 (sábado) e 28 de julho (domingo), das 10h às 19h30, acontece o tradicional Arraial Julino no Parque da Água Branca, com entrada franca e classificação livre. O evento contará com barracas de comidas típicas, espaço kids e apresentações musicais.

A 14ª edição do Arraial Julino será ainda mais especial, pois acontece em conjunto com o Festival de Comidas da Fazenda, que levará ao público opções gastronômicas tradicionais do Brasil, como torresmo de rolo, vaca atolada, feijão tropeiro, baião de dois, galinhada e caldos.

Entre os pratos típicos de um bom arraial, os visitantes encontram barracas com canjica, arroz doce, doce de leite, pamonha, pinhão, curau, bolo de milho, bolo de churros, paçoca, vinho quente e quentão, além de docinhos caseiros do interior, delícias de morango, merengue e fondues.

Para animar a festa, o público poderá visitar a área de bazar, participar da tradicional quadrilha e curtir apresentações de música. Entre as atrações confirmadas estão o cantor sertanejo Hevert Silva e o DJ Adriano Santos, com o melhor da música típica, moda de viola e MPB.

O espaço kids conta com brinquedos infláveis e brincadeiras tradicionais das festividades de São João, como a pescaria.

SERVIÇO :

Arraial Julino e da Fazenda no Parque Água Branca

Data: 27 e 28 de julho (sábado e domingo)

Horários: das 10h às 19h30

Local: Parque da Água Branca

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca – São Paulo

Entrada: Franca

Classificação: Livre