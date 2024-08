Parque Central terá área de lazer para pets

A Prefeitura de Santo André deu início, nesta quarta-feira (7), as obras para criação de uma área de lazer para pets no Parque Central. O equipamento será instalado em espaço ao lado da Sabina e do Hospital Veterinário Municipal.

A área receberá intervenções que incluem reformulação dos canteiros de vegetação e plantio de árvores, equipamentos apropriados para pets, iluminação de LED, colocação de lixeiras e bebedouro.

O local terá equipamentos para prática de exercícios, treinamento e caminhada, além de plataforma para escalada, tubos de passagem, escorregadores, passarela, gangorra, entre outros.

Santo André possui 10 outros espaços para pets instalados nos seguintes parques: Parque Dr. Sérgio Cyrino da Silva, Parque Antonio Fláquer (Ipiranguinha), Parque Guaraciaba, Parque Prefeito Celso Daniel, Parque Cidade dos Meninos, Parque Escola, Parque Norio Orimura, Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique, Parque Ulisses Guimarães e Parque Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari).