Parque Central recebe último Moeda Pet do ano neste sábado

A última edição de 2023 do programa Moeda Pet será realizada neste sábado (16) no Parque Central, em Santo André. A iniciativa, que troca resíduos recicláveis por ração para cães e gatos, acontece todo final de mês, mas em dezembro foi antecipada por causa das festividades de Natal e Ano Novo.

O programa será realizado das 9h às 13h, em frente à entrada principal do Parque Central, em formato drive-thru. O endereço é Rua José Bonifácio, s/n, na Vila Assunção.

Para trocar um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos, basta levar 20 garrafas de dois litros, ou 25 de um litro, ou ainda 36 de 600 ml. Cada pessoa tem direito a três quilos de ração, no máximo. O munícipe pode levar para sua casa ou doar para as ONGs cadastradas pela Prefeitura.

“É importante que as garrafas estejam limpas e secas. Assim evitamos a infestação de mosquitos, parasitas e bactérias”, alerta o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O material é entregue no Aterro Municipal de Santo André, onde as cooperativas fazem a reciclagem. A arrecadação é revertida para geração de renda dos cooperados.

Além de proporcionar alimentação de qualidade para cães e gatos, o Moeda Pet contribui para reduzir o lixo jogado no Aterro Municipal, orienta os munícipes sobre a educação ambiental e beneficia famílias de baixa renda e entidades assistenciais voltadas à causa animal.

O programa conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente; do Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade; do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); e do Dr. Hato Hospital Veterinário.

As empresas interessadas em apoiar o Moeda Pet podem entrar em contato pelo telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. A adesão de novos parceiros contribuirá com o aumento de ração, que poderá resultar na expansão para outras áreas da cidade.

Serviço

Moeda Pet

Data: 16/12/23 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Parque Central

Endereço: Rua José Bonifácio, s/nº – Vila Assunção

Evento gratuito