Parque Central recebe mistura de ritmos com Orquestra Sinfônica, samba e forró no domingo

Neste domingo (17), o Parque Central será palco de mais um evento do Natal Solidário de Santo André. A partir das 11h, o Carnatal de Brasilidades promete celebrar toda a riqueza cultural do país. Na abertura, a Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) realizará o concerto Sanfona Sinfônica, em homenagem ao músico Sivuca, com a participação do acordeonista Toninho Ferragutti.

E à tarde haverá show com banda feminina Orquídeas do Brasil, formada por Itamar Assumpção nos anos 1990, e apresentação de oito escolas de samba da cidade. Das 11h às 18h, o púbico poderá conferir mais um Festival Multicultural com a participação de empreendedores da economia criativa da cidade. Sugere-se a doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis.

A Sinfônica andreense abre a programação do evento, às 11h, com o concerto ‘Sanfona Sinfônica’, em homenagem ao multi-instrumentista Sivuca, com a participação de outro músico de destaque no cenário musical nacional, o acordeonista Toninho Ferragutti. A apresentação marca também o encerramento da temporada 2023 da orquestra.

Sob a batuta do maestro Abel Rocha os músicos executarão ‘Gonzaguiana’, de Cyro Pereira, e ‘Quadros do Nordeste’, de Luis Gustavo Petri, tendo como solista Toninho Ferragutti. O programa terá ainda o concerto sinfônico para ‘Asa Branca’ com as canções ‘Feira de Mangaio’, ‘João e Maria’, ‘Quando me lembro’, ‘Forró Classudo’ e a suíte ‘Na Sombra da Asa Branca’.

Orquídeas do Brasil e samba – A banda feminina Orquídeas do Brasil, formada por Itamar Assumpção, sobe ao palco para apresentação às 14h30. Além de músico, Itamar era um apreciador de plantas e flores. No início da década de 1990 aproveitou então para batizar sua banda feminina de Orquídeas do Brasil. Ela é formada por Tata Fernandes,voz e violão, Miriam Maria, voz, Renata Mattar, voz e acordeon, Nina Blauth, voz e percussão, Lelena Anhaia, baixo e cavaquinho, Clara Bastos, baixo, Simone Soul, bateria e sampler, Geórgia Branco, guitarra, e Simone Julian, voz, flauta, sax e clarone. Com a banda, Itamar gravou em 1993 a trilogia ‘Bicho de 7 Cabeças’, vencedora do Prêmio Sharp de música na categoria “melhor disco pop-rock’.

A programação do evento prossegue a partir das 16h com as escolas de samba de Santo André. Se apresentarão as escolas Tradição de Ouro (16h15), São Jorge (16h30), Vila Alice (16h45), Palmares (17h), Império do Parque Novo Oratório (17h30), Ocara Clube (17h45), Leões do Vale (18h) e Lírios de Ouro (18h15). O encerramento será a partir das 18h30, com a participação da Liesa, a Liga das Escolas de Samba de Santo André.

Festival Multicultural – E durante todo o evento, das 11h às 18h, quem for ao Parque Central poderá conferir ainda o Festival Multicultural, que reunirá os empreendedores da economia criativa da cidade na Tenda Azul. No espaço estarão disponíveis produtos como artesanatos, moda, artes plásticas e produtos naturais, além de comes e bebes.

Natal Solidário – A programação do Natal Solidário 2023 está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br. O evento é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.

Serviço:

Carnatal de Brasilidades

Local: Parque Central

Rua José Bonifácio, s/n – Vila Assunção

Data: 17/12/23 (domingo)

Horário: das 11h às 19h

Concerto Sanfona Sinfônica, com a Orquestra Sinfônica de Santo André, em homenagem a Sivuca, participação do acordeonista Toninho Ferragutti, show com a banda feminina Orquídeas do Brasil, apresentação de escolas de samba da cidade e Festival Multicultural

Indicação: livre.

Grátis. Sugere-se a doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis.