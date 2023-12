Parque Central ganha nova iluminação e horário de funcionamento estendido

O Parque Central Deputado José Cicote, em Santo André, está mais iluminado do que nunca. A área verde andreense passou por grande processo de modernização do sistema de iluminação e agora conta com um número de postes de luz quase seis vezes maior, com tecnologia LED, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários.

Além disso, os frequentadores têm mais uma notícia para comemorar: o horário de funcionamento do local foi estendido até as 22h.

Se anteriormente o Parque Central contava com 116 luminárias de vapor de sódio (amarelas), a partir de agora passa a contar com 580 postes de iluminação LED (brancas). Os postes estão distribuídos por toda a extensão do parque, sobretudo nas pistas, ciclovia e áreas comuns. A área verde ainda está passando por outras intervenções, como modernização do deck e da concha acústica, além de instalação de câmeras de monitoramento, pet parque, instalação de gramado sintético no campo de futebol e mais.

As obras integram o programa Banho de Luz, que promove a modernização da iluminação pública andreense (troca de vapor de sódio por LED) e que se aproxima de 75% da cidade.

“Este é um equipamento público muito utilizado. O andreense tem uma ligação com as áreas verdes da cidade e este é um parque que tem 20 e poucos anos e não tinha recebido nenhuma modernização, a iluminação era bem antiga. Passamos de pouco mais de 100 postes para 580, fora a questão da eficiência energética do LED, que ilumina mais e consome menos”, ressaltou o prefeito Paulo Serra, que foi responsável pelo acendimento das luzes.

Os novos postes de iluminação foram instalados a uma altura que foge das copas das árvores, consequentemente sem influenciar na fauna. Outra medida em prol dos animais que integram o espaço foi manter alguns pontos do parque sem incidência da luz artificial.

O Parque Central funcionava diariamente até as 20h. A partir desta quarta (14), com este novo sistema de iluminação, o funcionamento será ampliado em duas horas: o portão principal ficará aberto até as 22h, enquanto os laterais seguirão fechando às 20h.

“Agora este parque pode ter um outro uso noturno, com mais segurança e bem-estar para as pessoas, porque muitos ambientes eram escuros aqui. Então vai mudar a frequência do parque. É a primeira fase dessa modernização que entregamos hoje. Priorizamos a iluminação para que neste período de férias escolares e verão o local possa funcionar com horário ampliado. Vamos testar essa demanda. Se tiver frequência, temos condição de deixar aberto até mais tarde”, disse o prefeito andreense.

Neste domingo (17), inclusive, o Parque Central vai receber seu primeiro grande evento pós-modernização, caso do Carnatal de Brasilidades, com apresentação da Ossa, de escolas de samba da cidade e outras atrações. A programação completa está no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.