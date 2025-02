Parque Central de Santo André recebe programa Moeda Pet neste sábado

Quem juntou diversas garrafas PET em Santo André já pode se preparar para trocar, neste sábado (22), por ração para cachorros e gatos. O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realiza a segunda edição do ano do programa Moeda Pet, das 9h às 13h, no Parque Central (Rua José Bonifácio, Vila Assunção).

Para que possam ser reaproveitadas pelas cooperativas de reciclagem do município, as garrafas devem estar limpas e secas. Cada pessoa tem direito a levar até três quilos de materiais, recebendo a mesma proporção de ração. Um quilo de garrafa PET equivale, em média, a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 mililitros. Os moradores podem levar os resíduos a pé ou de carro, sem precisar sair do veículo.

Política pública estadual

Na semana passada, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o Projeto de Lei nº 353/2024, que autoriza a criação do programa Moeda Pet nos municípios paulistas. Agora, o PL segue para votação no plenário da Casa.

Se aprovado, caberá ao Poder Executivo regulamentar e implementar o programa nas cidades. O Moeda Pet traz como benefícios o incentivo ao descarte correto dos resíduos, o bem-estar animal, a assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social, o fortalecimento de organizações não-governamentais que lutam pela causa animal, a preservação do meio ambiente e o aumento da geração de trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem.