Parque Capuava recebe Circuito Andreense de Empreendedorismo nesta quarta

O atendimento móvel do programa Circuito Andreense de Empreendedorismo chega ao Parque Capuava nesta quarta-feira (12), mais precisamente na Praça Nepal (Rua Evangelista de Souza, 1.836). Em um dos principais centros comerciais da cidade, das 10h às 16h, empreendedores da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos para encontrar uma nova colocação no mercado de trabalho.

A ação conta, por exemplo, com estandes da Sala do Empreendedor, para informações sobre a regularização de seus negócios, do Banco do Povo, para o esclarecimento de dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de capacitação, e do CPETR para o cadastramento de currículos, além dos estandes da Acisa, com as informações sobre os serviços prestados pela entidade, da AGG Fiscal, com esclarecimentos sobre questões do segmento fiscal, da Anhanguera, com atendimento na área da saúde, e um veículo do Sebrae Itinerante, com as informações sobre oportunidades de capacitação e consultoria.

Circuito Andreense de Empreendedorismo – Alex Cavanha/PSA

Criado em 2018, o programa Circuito Andreense de Empreendedorismo tem como objetivo levar até os empreendedores das regiões mais afastadas do Centro informações, serviços e oportunidades de qualificação para que possam obter melhores resultados em seus negócios, sem precisar se afastar do local onde atuam.

Além das ações ao ar livre do Circuito Andreense de Empreendedorismo, que são mensais e itinerantes, o programa realiza também palestras mensais em espaços da educação espalhados pela cidade. A próxima palestra acontece na quinta-feira, a partir das 9h, no Cesa Parque Andreense. O tema será “Influenciador digital: comece a firmar parcerias e monetizar”.

O calendário completo do Circuito Andreense de Empreendedorismo e informações sobre o programa, bem como inscrições para as palestras estão disponíveis em http://acesse.santoandre.br/CircuitoAndreense