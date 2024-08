Parque Bambuí comemora 1º aniversário em Campos do Jordão com programação especial

Um lugar perfeito para contemplar a natureza: árvores centenárias, três lindos lagos, esculturas espalhadas pelo gramado, alta gastronomia e passeio de Maria-fumaça – uma charmosa locomotiva a vapor de 1920. Tudo isso faz do Parque Bambuí um lugar único, um dos mais belos complexos de lazer de Campos do Jordão, que comemora seu primeiro aniversário neste sábado (31). Confira a programação especial para a data.

O Parque Bambuí, de propriedade do Hotel Toriba, foi inaugurado no meio do ano passado numa área de 336 mil m². São 3.541 árvores catalogadas e paisagismo assinado pela arquiteta Rosa Kliass. Seja para passear de bike ou de barco a remo ou percorrer as trilhas a pé ou a cavalo, o Bambuí oferece uma verdadeira imersão junto às belezas típicas da Serra da Mantiqueira.

Um local onde a natureza e a cultura caminham juntas, a exemplo das lindas obras de arte que enchem os olhos dos visitantes: Elefante Bambuí, Voo dos Pássaros, Orquídeas do Lago e Entre-Deux – móbile que será inaugurado neste sábado, às 12h, com a presença do violinista Pedro Carneiro.

SOBRE AS OBRAS

Elefante Bambuí: a escultura é de autoria de Rafael Brancatelli, conhecido por suas representações únicas de animais. Feito com formas geométricas e cores vibrantes que contrastam com o verde natural.

Voo dos Pássaros: a obra do renomado artista Eduardo Srur é uma árvore de gaiolas suspensas que simbolizam a liberdade e a conexão homem-natureza, destacando a importância da preservação ambiental.

Orquídeas do Lago: duas lindas orquídeas de aço, autoria dos artistas plásticos Luciano Bittencourt e de seu filho Rodrigo Bittencourt, obras que destacam a sustentabilidade.

Entre-Deux: a obra, um enorme móbile (escultura que se move com o vento), é de autoria do escultor francês Christian Soucaret, discípulo de Alexander Calder — escultor e pintor norte-americano famoso por seus móbiles, falecido em 1976.

Outra novidade que promete sucesso é o lançamento do Equestre Bambuí, passeios a cavalo por um circuito especial dentro do Parque. Acontecem aos finais de semana, das 11h às 16h, com acompanhamento dos guias do Aventoriba.

GASTRONOMIA – Para os amantes da “boa mesa”, o Parque Bambuí conta o restaurante Casa Bambuí, uma parceira do do Grupo Toriba com a renomada chef Anouk Migotto, e a famosa cervejaria Gård Bambuí. Experiências gastronômicas incríveis em meio à natureza!. Spoiler: Em breve, o local ganhará novos estabelecimentos que prometem “adoçar” o paladar dos visitantes.

A culinária da Casa Bambuí é baseada na chamada comida afetiva, preparada com muito carinho pela equipe e excelência em cada detalhe. Segundo a chef, “uma fusão de técnicas franco-italianas, valorizando o sabor e a frescura dos produtos locais”.

Ainda dá tempo para experimentar as delícias do cardápio de inverno, com destaque para o Cassoulet – clássica feijoada francesa com ingredientes em destaque para charcutaria local, costela defumada e uma seleção de embutidos regionais. Além da carne de pato e feijão branco, características

deste prato. Tem ainda a receita na versão vegana. Imperdível!

O almoço de sábado (31) será regado ao som do pianista Antonio Luiz Barker e do saxofonista Dado Magnelli. O restaurante Casa Bambuí (@casa.bambui) funciona todos os dias, das 12h às 17h (por ordem de chegada).

CULTURA CERVEJEIRA – Como microcervejaria artesanal, a Gård busca não apenas uma experiência gastronômica memorável, mas também promover a cultura cervejeira e o turismo na região de Campos do Jordão. Cria e produz, desde 2015, pequenas quantidades de cervejas especiais, de altíssima qualidade, algumas inéditas no Brasil.

Instalada em sua segunda unidade, no Parque Bambuí, a Gård oferece uma variedade de estilos de cervejas, incluindo Munich Helles, Weizenbier e IPA. A Tmavé, lager escura da República Tcheca, é um destaque. Com uma atmosfera aconchegante, cercado pela natureza, o local é um refúgio para apreciar deliciosos petiscos e boas cervejas em um ambiente acolhedor e pitoresco.

O Boteco Gård Bambuí (@gardcervejaria) funciona todos os dias, das 11h às 17h (por ordem de chegada).

SERVIÇO

PARQUE BAMBUÍ EM CAMPOS DO JORDÃO

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 17h (entrada até 16h)

Endereço: Rua Fausi Rachid, número 871, Jardim Toriba, Campos do Jordão/SP

Ingressos: A entrada ao Parque Bambuí custa R$50,00 por pessoa (Preço promocional por tempo indeterminado), incluso estacionamento, passeio de barco, passeio de bike e acesso às trilhas.

niversariantes e crianças menores de 2 anos não pagam, O passeio de Maria-fumaça custa R$25,00 por pessoa. Valor da trilha a cavalo (monitorada por guias do Aventoriba) sob consulta.

Informações: pelo site ou insta @parquebambui