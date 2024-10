Parque às margens do Rio Tietê recebe plantio de mudas em homenagem à parceria de SP com o Japão

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), em colaboração com a Japan International Cooperation Agency (Jica), promoveu um evento especial de plantio no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste da capital, com a presença da secretária Natália Resende. A ação marca uma homenagem ao projeto em parceria com o Governo de São Paulo de combate às inundações que beneficiou a região metropolitana de São Paulo entre 1995 e 2006.

Durante o evento, foram plantadas 145 mudas, sendo 45 cerejeiras, símbolo da primavera no Japão, e 100 mudas de espécies nativas da mata atlântica. A iniciativa destaca a importância da preservação das margens do Rio Tietê e reforça a continuidade da parceria entre o Governo de SP e a Agência de Cooperação Internacional do Japão – Representação no Brasil.

“Ao plantarmos essas árvores, fortalecemos muito essa conexão entre o Brasil e o Japão. Além do nosso compromisso com a recuperação das margens do Rio Tietê, estamos plantando sementes para um futuro mais verde e sustentável. Essas árvores serão um símbolo da nossa parceria e da esperança em um mundo melhor”, destaca Natália Resende.

Na época, houve um financiamento de quase US$ 500 milhões para execução de obras. O resultado foi a melhoria do escoamento de 66 afluentes do rio, contribuindo para a redução de enchentes e estabilização do fornecimento de água para a população. A conclusão aconteceu em duas fases:

Fase 1: melhoria hidráulica do Rio Tietê (da Barragem Edgard de Souza até Pinheiros), do Rio Cabuçu de Cima (do ponto de encontro entre Rio Cabuçu de Cima e Rio Tietê) até a ponte Três Cruzes, e construção dos Reservatórios de Biritiba e Paraitinga.

Fase 2: melhoria hidráulica do Rio Tietê (do ponto de encontro com Rio Pinheiros até a Barragem de Penha), melhorias próximas à Barragem Pirapora.

O evento também contou com a presença de Chiho Komuro, cônsul geral adjunta do Consulado-Geral do Japão em São Paulo, e de Akihiro Miyazaki, representante-chefe da Jica no Brasil. “A parceria entre o Brasil e o Japão é um exemplo claro de como a cooperação internacional pode transformar desafios em oportunidades. Estamos comprometidos em continuar a trabalhar juntos para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental”, ressalta Akihiro Miyazaki.

Entre 2023 e setembro de 2024, o Parque Ecológico do Tietê recebeu um investimento de quase R$ 18 milhões para diversas melhorias em áreas verdes, limpeza, vigilância, educação ambiental e manutenção, além da aquisição de novos equipamentos para lazer e esporte. A ação reafirma o compromisso do Governo de SP com a sustentabilidade e a preservação ambiental, promovendo um legado muito importante para as futuras gerações.

Sobre o Parque Ecológico do Tietê

Inaugurado em 1982 e com mais de 1.400 hectares, está localizado na Zona Leste de São Paulo. Além de preservar fauna e flora da várzea do rio Tietê, o parque proporciona uma série de atividades culturais, educacionais, recreativas, esportivas e de lazer, recebendo mais de 330 mil visitantes todo mês. Principais atrações: Centro de Educação Ambiental, Centro Cultural, Museu do Tietê, biblioteca e Centro de Recepção de Animais Silvestres, que abriga 2 mil animais apreendidos ou doados.