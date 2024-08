ParkShopping São Caetano e Instituto Caramelo promovem evento de adoção de animais

O ParkShopping São Caetano realizará um grande evento de adoção em parceria com o Instituto Caramelo, no dia 07 de setembro, sábado, das 11h às 19h. A ação, que faz parte do projeto ‘Multiplique o Bem’ da Multiplan, visa transformar a vida de cães e gatos que foram retirados de situações de risco ou abandono e que hoje vivem sob os cuidados do Instituto.

Localizado no Piso L2, o evento receberá aproximadamente 40 cães e gatos, adultos e filhotes, de pequeno a médio porte. Entre eles, estarão presentes cães resgatados pelo Instituto Caramelo no Rio Grande do Sul, além de outros acolhidos pelo Centro de Zoonoses de São Caetano do Sul.

Os interessados em adotar, devem ter mais de 21 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Também passarão por uma entrevista com os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e procedimentos necessários. Todos os cães e gatos que participarão do evento estão devidamente castrados, vacinados e vermifugados.

Ao realizar a adoção de um animalzinho, a ONG fornece caixa de transporte e/ou peitoral com o propósito de garantir a segurança no caminho para a nova casa.

Serviço – Evento de adoção de cães e gatos no ParkShopping São Caetano

Data: 07 de setembro de 2024

Horário: das 11h às 19h

Local: Piso L2, em frente a Starbucks.

Como adotar: Ter mais de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência e realizar entrevista com responsáveis da ONG.

Endereço: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP