ParkShopping São Caetano dá início à entrada do estacionamento 100% free flow

O ParkShopping São Caetano passa a ter a entrada expressa, 100% livre de cancelas de estacionamento. Além disso, o cliente que possui cadastro no “Acesso Multi” terá a oportunidade de ter o pagamento feito de forma automática.

O serviço “Acesso Multi”, é realizado por meio de câmeras, que possibilitam a leitura das placas dos veículos, permitindo assim entradas e saídas automáticas nos shoppings. O cadastro é feito pelo aplicativo Multi, onde é preciso informar as placas dos seus veículos e um meio de pagamento para usufruírem da nova ferramenta. O objetivo é melhorar a jornada dos milhares de consumidores que circulam diariamente nos empreendimentos, fazendo com que tenham acesso aos shoppings sem nenhuma interrupção, de forma mais prática e rápida.

O projeto chega para reforçar o pioneirismo e o espírito inovador da Companhia no setor de shopping centers. “A Multiplan vem passando por um processo de transformação digital e, através do aplicativo Multi, cria uma relação direta com o consumidor, a fim de entender seu perfil e necessidades. O Acesso Multi é mais um serviço pioneiro e inédito no país, com o objetivo de aprimorar a experiência dos nossos clientes antes, durante e após a visita ao shopping”, afirma Richard Svartman, diretor de Estratégia Digital da Multiplan.

Para Marcelo Martins, vice-presidente de Operações da Companhia, os ganhos são diversos. “Quando a gente traz inovações deste tipo, além da facilidade e conforto imediato aos clientes, melhoramos nossa eficiência operacional e, consequentemente, os serviços que oferecemos em nossos shoppings. Sempre em uma busca contínua para melhorar a experiência dos consumidores e gerar valor aos lojistas”, afirma.

Usuários não cadastrados no “Acesso Multi” também podem utilizar as pistas expressas e pagar facilmente o estacionamento digitando a placa do veículo nos totens de autoatendimento ou no próprio aplicativo Multi. Outra opção é retirar um ticket de papel nas pistas expressas.

A expectativa é que todos os shoppings da rede Multiplan estejam com as entradas totalmente free flow no primeiro semestre de 2024.