Parcerias aumentam distribuições do Banco de Alimento de Diadema

Com o objetivo de combater o desperdício e auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Programa Banco de Alimentos de Diadema repassou durante o ano de 2024, 426 toneladas de comida aos atendidos.

No ano passado a distribuição foi de 246 toneladas e a diferença de arrecadação, para maior, entre 2023 e 2024 contabilizou aumento de 73% nos repasses de alimentos para as famílias.

“Nos últimos dois anos a Secretaria de Segurança Alimentar fez um trabalho de sensibilização junto a empresas e redes de supermercados sobre a importância de doar para o Banco. A resposta solidária veio e com isso pudemos ajudar mais pessoas que sofrem de vulnerabilidade alimentar em nossa cidade “, afirma a titular da pasta, Luci Uliana.

Dino Santos/PMD

A secretária conta que as contribuições também vieram das campanhas Natal Solidário, que todo final de ano a Prefeitura de Diadema realiza, e de setores públicos como a CEASA Campinas, ligado à prefeitura da cidade, e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), vinculados ao Governo Federal.

“Destes setores recebemos muitos produtos in natura, como frutas e legumes, e no caso do PAA, alimentos da agricultura familiar. Somados CONAB e PAA, este ano, foram 137 toneladas de doações. Juntando aos alimentos não perecíveis, vindos das empresas e de outras campanhas, conseguimos mitigar a fome de milhares de munícipes”, disse Luci.

Entre as empresas mais recentes que passaram a doar para o Banco de Alimentos, além das contribuições vindas de governos, estão as redes Atacadão e Bem Barato. Os outros parceiros que contribuem com o programa alimentar há alguns anos estão: grupo Carrefour, Coop Supermercados, Vivitati Bananas Climatizadas, Kobber Alimentos, West Farm, Centro de Cooperativas e Brasmetal.

Divulgação/PMD

Décadas de existência

O Banco de Alimentos de Diadema foi o segundo a ser instalado no Grande ABC. Criado em 2003, em 21 anos de existência o programa já distribuiu mais de 9 mil toneladas de comestíveis.

Os alimentos da cesta básica chegam aos assistidos por meio de 54 entidades parceiras, sendo 24 de famílias e 27 vinculadas a associações locais, que produzem refeições para acolhidos em creches, casas de idosos e pessoas que vivem nas ruas.

O Banco de Alimentos de Diadema está localizado na Rua Marechal Floriano, 289, Centro de Diadema. Informações de como fazer adoções no telefone (11) 4057-8008.