Parcerias e lançamentos impulsionam o futuro da mobilidade elétrica

Conforme foi anunciado em maio, a Daimler Truck (Mercedes-Benz) e o Grupo Volvo assinaram um acordo para estabelecer uma nova joint venture 50/50 para desenvolver uma plataforma definida por software para veículos pesados. Com sede em Gotemburgo, na Suécia, o objetivo da nova empresa é desenvolver um novo sistema operacional, que incluirá software e hardware. A proposta é que o novo sistema operacional seja utilizado por fabricantes de veículos, que poderão usar como base para desenvolver seus próprios recursos diferenciadores de veículos digitais com aplicações “over the air” (sem fio). A Daimler Truck e o Grupo Volvo continuarão a ser concorrentes em todas as outras áreas de negócios. “A assinatura demonstra nosso compromisso conjunto de liderar a transformação digital da indústria. O software e o hardware da nova joint venture serão cruciais para alcançar níveis sem precedentes de segurança, conforto e eficiência para nossos clientes”, afirmou Karin Rådström, CEO da Daimler Truck. “Juntos, estamos eliminando a complexidade para permitir que os clientes obtenham níveis mais elevados de conectividade, segurança e eficiência e busquem continuamente um melhor desempenho. É uma resposta revolucionária aos desafios do mundo moderno”, complementou Martin Lundstedt, presidente e CEO do Grupo Volvo.

Pesado na tomada

Caminhão elétrico XCMG E7-80T (Divulgação)

O caminhão extrapesado elétrico E7-80T será a principal atração da XCMG na Fenatran 2024, que será realizada de 4 a 8 de novembro na capital paulista. Com 747 cavalos de potência, torque de 285,7 kgfm e 80 toneladas de capacidade máxima de tração (CMT), o E7-80 é o caminhão elétrico mais potente e de maior capacidade de carga da marca chinesa e será o veículo “verde” mais potente comercializado no Brasil. O pacote de baterias de 400 kWh de capacidade garante autonomia de 150 quilômetros quando o caminhão estiver com implemento totalmente carregado. Porém, se estiver atrelado a equipamento com 49 toneladas de carga, a distância percorrida entre as recargas chega a 250 quilômetros. A recarga pode ser feita em carregadores do tipo 2 e tomadas de corrente contínua (DC). A XCMG terá na Fenatran outros caminhões 100% elétricos, incluindo modelos leves, médios e Veículos Urbanos de Carga (VUC). Desde maio de 2023, a XCMG comercializa caminhões no Brasil, incluindo os cavalos-mecânico E7-49T 6×4 e E7-29R 8×4. No Brasil, a marca tem uma linha de montagem em Pouso Alegre (MG).

De grão em grão

Caminhão Iveco S-Way (Divulgação)

A Rodomaior, empresa sul-matogrossense especializada em transporte de produtos agrícolas, adquiriu 12 unidades do caminhão extrapesado Iveco S-Way. Atualmente, a empresa transporta produtos como açúcar, algodão, soja, milho, farelo, fertilizantes, minério de ferro e calcário. Os caminhões serão usados para o escoamento de grãos das fazendas até os portos e locais de distribuição. O S-Way, que estreou no mercado em 2023, tem sido bastante utilizado para os segmentos agropecuário, alimentício e de cargas refrigeradas. “O S-Way é um exemplo do comprometimento da marca com a inovação e a qualidade, que ajudam na conquista de ‘market share’ no competitivo setor de transporte de cargas brasileiro”, comemorou George Carloto, gerente Comercial da Iveco.

Turma ligada

Ônibus escolar elétrico 100% da Electra e Caio (Divulgação)