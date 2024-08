Parceria ZEBRA atualiza a plataforma E-Bus Radar para monitorar ônibus elétricos

Nesta quarta-feira, durante a LAT.BUS 2024, a Parceria ZEBRA (Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator), ou Acelerador de Implantação Rápida de Ônibus de Emissão Zero, em tradução livre, lançou oficialmente a atualização da plataforma E-Bus Radar. A iniciativa, resultado da colaboração entre a C40 Cities e o ICCT (Conselho Internacional de Transporte Limpo), representa um marco significativo na promoção de um transporte público mais limpo e eficiente na América Latina.

A plataforma E-Bus Radar foi desenvolvida com o objetivo de monitorar e georreferenciar frotas de ônibus elétricos em operação nas cidades latino-americanas. Além disso, ela promove a transparência de dados e quantifica as emissões de CO2 evitadas graças à operação desses veículos. Atualmente, a plataforma já mapeou mais de 5.700 ônibus elétricos em 41 cidades de 12 países da América Latina, focando em cidades e regiões metropolitanas que já incorporaram ônibus elétricos em suas frotas urbanas.

Impactos na saúde e no meio ambiente

O E-Bus Radar oferece uma visão clara dos benefícios dos ônibus elétricos, mostrando o potencial de evitar mortes prematuras ao melhorar a qualidade do ar nas cidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 90% da população mundial está exposta a altos níveis de poluentes atmosféricos, com consequências sérias para a saúde humana, como doenças respiratórias e cardiovasculares. Ao substituir os ônibus a diesel, que contribuem para a poluição do ar e o aumento das emissões de gases de efeito estufa, os ônibus elétricos representam uma solução eficaz para esse problema global.

Transição para um futuro sustentável

O setor de transporte é responsável por mais de 1 trilhão de dólares em danos à saúde anualmente, devido às suas emissões. Além disso, o crescimento do setor contribui significativamente para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, impactando o clima global com elevação do nível do mar, aumento das temperaturas e outros efeitos adversos. As frotas de ônibus urbanos, fundamentais para a mobilidade de milhões de cidadãos na América Latina, ainda são majoritariamente movidas a diesel.

Diante desse cenário, a transição para ônibus elétricos é crucial para a promoção de áreas urbanas mais limpas e saudáveis, apoiando governos locais e nacionais a atingirem suas metas climáticas. A ampliação das frotas de ônibus elétricos nas cidades latino-americanas é, portanto, essencial para o futuro sustentável do planeta.

“Neste momento, temos mais de 5.700 ônibus elétricos operando na América Latina. Cada vez mais cidades estão se convencendo dos benefícios que esses ônibus têm em comparação com os ônibus a combustível fóssil. Os benefícios não são apenas ambientais, mas também econômicos, já que esses ônibus apresentam um custo total de propriedade favorável, baseado em seus menores custos operacionais em energia e manutenção.”, conclui Oscar Delgado, Líder da Parceria ZEBRA no ICCT.

E-Bus Radar: um centro de conhecimento e visibilidade

A plataforma E-Bus Radar não apenas monitora frotas de ônibus elétricos, mas também serve como um centro de conhecimento sobre a implementação dessa tecnologia na América Latina. Ela oferece visibilidade sobre a localização e o impacto dos ônibus elétricos, destacando seu papel na mitigação dos impactos ambientais adversos associados ao uso de tecnologias poluentes, como ônibus movidos a diesel.

“Desde seu lançamento em 2019, a plataforma E-Bus Radar tem se estabelecido como referência regional para fornecer dados transparentes e acessíveis que destaquem a liderança das cidades da América Latina na descarbonização das frotas de ônibus, inspirando outras municipalidades adotar soluções de transporte mais limpas e eficientes.”, avaliou Thomas Maltese, Gerente Sênior da Parceria ZEBRA na C40 Cities.

Para mais informações sobre a Parceria ZEBRA e a plataforma E-bus Radar, acesse www.ebusradar.org.