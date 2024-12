Parceria visa acelerar inclusão produtiva de inscritos no CadÚnico e fortalecer política de cuidados

O Governo Federal anunciou a formalização de dois acordos estratégicos com o intuito de promover a inclusão socioeconômica de indivíduos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e aprimorar a Política Nacional de Cuidados. A iniciativa envolve uma colaboração entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Os acordos foram firmados na última quinta-feira, 19 de dezembro, pela presidenta do Ipea, Luciana Mendes Santos Servo, e pelo ministro do MDS, Wellington Dias.

O primeiro acordo é um protocolo de intenções que visa a realização de estudos que subsidiam ações voltadas à aceleração da inclusão social e produtiva das pessoas registradas no CadÚnico. Este estudo tem como objetivo identificar demandas em diferentes setores econômicos, além de explorar oportunidades de emprego e novas formas de geração de renda.

O ministro Wellington Dias destacou que essa parceria será crucial para aprimorar o Programa Acredita no Primeiro Passo, que tem como finalidade incentivar a qualificação profissional e facilitar a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho, seja por meio do emprego formal ou do empreendedorismo. Segundo ele, impressionantes 91% das 3,5 milhões de vagas de trabalho criadas entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram preenchidas por pessoas registradas no CadÚnico.

“A missão do Ipea é assessorar o governo brasileiro em decisões mais eficazes. Já temos uma longa trajetória de parceria com o MDS”, enfatizou Luciana Servo durante a assinatura dos documentos.

No que diz respeito à geração de empregos, Luiz Carlos Everton, secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, explicou que os estudos serão fundamentais para analisar o perfil socioeconômico dos inscritos no CadÚnico e entender as necessidades do mercado. “Pretendemos investigar quais setores são mais propensos a criar empregos e gerar renda, além de elaborar uma análise sobre cenários futuros para direcionar nossas capacitações”, acrescentou Everton.

Mauro Oddo, técnico em Planejamento e Pesquisa do Ipea, mencionou que a equipe utilizará um “modelo de matriz de insumo-produto” para examinar o potencial de criação de empregos diretos e indiretos nas atividades produtivas. Ele esclareceu: “Esse modelo nos permite observar como uma atividade econômica impacta outras em termos de uso de insumos e demanda. Ao analisar esse encadeamento produtivo, podemos identificar não apenas a geração de empregos diretos, mas também toda a cadeia produtiva envolvida.”

No que tange à Política Nacional de Cuidados, um termo de execução descentralizada (TED) foi assinado entre o Ipea e o MDS com o objetivo de desenvolver estudos e produzir indicadores que apoiarão a implementação e aprimoramento dessa política. A secretária Nacional da Política de Cuidados e Família, Laís Abramo, informou que cinco temas principais serão abordados: famílias em situação de rua; pessoas sob acolhimento; uso do tempo; integração do cuidado ao Beneficiômetro da Seguridade Social; além do monitoramento das ações planejadas. “A expertise técnica do Ipea será um grande impulso para fortalecer essa política”, concluiu Abramo.