Parceria promove modernização do parque de iluminação de Guarulhos com 73 mil novas luminárias LEDs

O programa Ilumina GRU, projeto que faz parte de uma parceria público-privada com a Prefeitura de Guarulhos, já faz ser uma realidade a modernização dos pontos de iluminação da cidade, permitindo que eles sejam monitorados e controlados 24 horas, em todos os dias do ano. Guarulhos já conta com toda as suas 73 mil luminárias em LED – elas substituíram as anteriores de vapor de sódio – e visa tornar a iluminação pública mais eficiente e sustentável, além de automatizar a operação por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), implantado na cidade em dezembro de 2023.

Para que essa operação seja possível, o Programa Ilumina GRU conta com a alta tecnologia brasileira no CCO, capaz de proporcionar respostas rápidas e eficazes às necessidades de manutenção. Além disso, faz controle de atendimento das solicitações de munícipes e envia equipe ao local da ocorrência para averiguar, o que permite uma iluminação eficiente e segura aos moradores.

“Estamos muito felizes em fazer parte desse programa tão benéfico para a cidade de Guarulhos. A principal vantagem do projeto é a capilaridade com presença no município em 100% da região, ou seja, o monitoramento preventivo e tomada de ação mediante qualquer eventualidade com a iluminação pública que possa acontecer em toda a cidade a todo o momento”, explica Daniel Faour Auad, sócio da Brasiluz, empresa acionista da Guarulhos Luz, responsável do contrato de parceria público-privada de Iluminação Pública do munícipio.

A entrega do projeto de modernização em Guarulhos teve outros dois grandes marcos, já que a data para finalização foi antecipada e disponibilizada aos munícipes em dezembro de 2023, bem como a economia que as novas luminárias trouxeram para a cidade.

“Tínhamos em contrato até abril deste ano para realizar toda a troca de luminárias. Com muito empenho e determinação, conseguimos entregar aos moradores de Guarulhos toda a iluminação faltando quatro meses para o final do prazo. Além disso, atingimos mais de 70% de economia na conta de energia do município, superando a nossa meta que era de 68%. Com certeza, esse projeto é muito gratificante para nós, por toda a melhoria que já está em andamento no dia a dia da cidade.”, ressalta Jorge Marque Moura, também sócio da Brasiluz.

Segundo a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços de Iluminação Pública (Abcip), 111 cidades brasileiras atualmente promovem parcerias público-privadas (PPP) para a modernização de sistemas de iluminação pública nos municípios. Em comparação, em 2019, apenas 17 municípios escolheram essa abordagem, conforme indicado pela entidade.

Próximos passos

Durante a inauguração do CCO, foram informados os próximos passos do projeto que estão em testes. Estão previstas três luminárias inteligentes com câmeras e sensores, instaladas em ruas estratégicas, exemplificando o comprometimento contínuo com o avanço tecnológico e a segurança pública.

A ideia do projeto é reunir empreendimentos voltados para a tecnologia de Smart City, para o fornecimento de equipamentos inteligentes e auxiliar no funcionamento das vias públicas.

Os testes servem para analisar a aplicabilidade da novidade nas ruas da cidade, trazendo como benefícios: mais mobilidade, agilidade no acionamento de serviços públicos no município, sustentabilidade, segurança, entre outras vantagens.