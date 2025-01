Parceria inédita prepara alunos de Etec para desafios do futuro

Dezenove estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) Abdias do Nascimento, da Capital, concluíram uma formação extracurricular que exigiu quatro meses de dedicação. Alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico de Administração, eles participaram da primeira turma do programa Bridge Builders, ofertado pela empresa de software analítico Fico. A ideia surgiu a partir de uma parceria entre o Grupo Mulheres do Brasil e Instituto de Ensino e Pesquisa Insper, em conjunto com a direção da escola.

Com o objetivo de contribuir para uma formação mais abrangente dos estudantes e prepará-los para o mercado de trabalho, no segundo semestre de 2024, o programa abordou temas centrais do nosso tempo. Os jovens participaram de cursos presenciais, no contraturno escolar, de oratória, inglês, informática, inteligência artificial, etiqueta corporativa e ferramentas de gestão, entre outros.

“O Escritório de Carreiras do Centro Paula Souza foi convidado a participar dessa iniciativa por meio do Grupo Mulheres do Brasil e indicamos uma escola para fazer parte do projeto-piloto”, relata Eliane Leite, assessora do Escritório. “Além de promover competências técnicas, a formação ofereceu aos jovens também habilidades interpessoais e de liderança, necessários para os desafios do futuro”, comenta a professora.