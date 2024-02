Parceria firmada com a Caixa Econômica beneficia os associados da ACISA

Por meio de uma parceria firmada entre a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e a Caixa Econômica Federal, os associados da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – passam a contar com vários benefícios.

A parceria proporciona facilidades econômicas e o desenvolvimento de linhas de financiamento para Microempreendedor Individual (MEI) e micro e pequenas empresas que desejam ampliar os seus negócios.

A partir de agora, o empreendedor passa a ter redução média de até 33% das taxas de juros praticadas nas linhas de crédito para pessoa jurídica; acesso ao GiroCaixa Fampe (linha de crédito em parceria com o Sebrae e sem a necessidade de garantia real); primeira anuidade gratuita do cartão de crédito; descontos especiais na taxa de convênio bancário e folha de pagamento às empresas que utilizam o serviço; consultoria para investimentos; atendimento diferenciado e prioritário com os gerentes de relacionamento da Caixa, dentre outros benefícios.

Para obter mais informações a respeito da parceria e de todas as vantagens proporcionadas aos associados da ACISA, basta entrar em contato por meio do WhatsApp (11) 2199-1611.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e também para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.