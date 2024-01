Parceria entre Sodexo e Senac SP para capacitação de profissionais que atuam em hospitais

A Sodexo On-site, em parceria com o Senac São Paulo, lança a Escola de Cuidadores, destinada a capacitar novos colaboradores e profissionais que desejam fazer parte da empresa como Agentes do Cuidado da Sodexo. O programa consiste em treinamentos especializados para as funções de serviços de Copa para Hospitais e Limpeza e Higiene Hospitalar. A capacitação, idealizada pela Sodexo, foi desenvolvida pelo Atendimento Corporativo do Senac São Paulo, em conjunto com a gerência de desenvolvimento da instituição e será aplicado pelas unidades da capital.

As formações têm conteúdo teórico e prático, abordando temas como: pirâmide alimentar, alimentação no ambiente hospitalar, qualidade e segurança dos serviços prestados, higienização hospitalar e modelo de servir e atender da Sodexo. O novo programa permite que os profissionais interessados a ingressar na empresa assimilem sua cultura organizacional, ao mesmo tempo que entendem a importância de prestar um serviço humanizado, antes mesmo de integrar uma equipe, enquanto aprendem a ter um olhar sensível e afetivo às pessoas hospitalizadas, buscando entender e atender suas necessidades específicas.

A vice-presidente do segmento de negócios Saúde da Sodexo, Marilaine Costa, destaca a importância da parceria com o Senac São Paulo para a qualificação das equipes, indo ao encontro dos valores da companhia para Saúde e guiadas por um objetivo maior. “Para transformar, a Sodexo investe no desenvolvimento humano e no bem-estar do recurso mais valioso que temos, as nossas equipes. O Senac São Paulo nos apoia nessa missão, trazendo toda a expertise de capacitação profissional, para que possamos atuar como Agentes do Cuidado, agregando valor em cada elo da cadeia do nosso cliente e, assim, garantindo um atendimento humanizado ao paciente e uma valiosa experiência aos profissionais do setor de saúde. Acreditamos que essa capacitação especializada fará a diferença e refletirá o nosso compromisso de excelência oferecido às instituições que atuamos em todo o Brasil”, afirma.

Com a conclusão do curso, os “Agentes do Cuidado” estarão prontos para entrar em ação e levar acolhimento às pessoas, proporcionando desde um ambiente higienizado, passando por uma abordagem atenta até a oferta de uma comida saborosa, com textura e aroma.

“O Senac São Paulo acredita que formar pessoas é a junção equilibrada entre conhecimentos técnicos e práticos, seguindo uma conduta humanizada. O preparo dos “Agentes do Cuidado” da Sodexo atende todos os nossos requisitos porque é um compromisso com cada participante e beneficiará a sociedade”, afirma Josiane Serrano, gerente do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo.

A iniciativa é uma expansão da Escola de Copeiras Sodexo, realizada internamente em 2023 pela empresa em um de seus clientes, e passa a refletir também em seu nome a importância do “cuidado” e do bem-estar em sua forma mais ampla, levando as melhores experiências aos pacientes, familiares e colaboradores. A inclusão dos serviços de facilities no programa Escola de Cuidadores demonstra o compromisso crescente da Sodexo em garantir a melhor experiência de assistência no cuidado humanizado aos pacientes na sua jornada de saúde.