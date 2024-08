Parceria entre CPS e Iochpe-Maxion possibilita pesquisa na empresa

Por meio da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Upep), o Centro Paula Souza (CPS) firmou convênio com a Iochpe-Maxion, multinacional brasileira de produção de rodas e componentes estruturais automotivos. A primeira reunião da parceria ocorreu na última quinta-feira (8), na sede da Upep, no bairro do Bom Retiro, na Capital.

O objetivo do acordo é permitir que os estudantes do programa de mestrado profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos realizem pesquisas tecnológicas dentro do ambiente da empresa, de acordo com demandas reais. A ideia é viabilizar uma experiência corporativa integrada às atividades acadêmicas.

“Nosso desejo de aproximação com empresas existe há muito tempo. Parcerias com o setor produtivo são muito bem-vindas para que possamos ter uma interface com as demandas de inovação e de desenvolvimento”, comemorou a coordenadora do Ensino de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do CPS, Helena Gemignani Peterossi.

“Esperamos colher muitos frutos positivos. É muito importante abrir as portas da indústria para que novas linhas de pesquisa possam nos ajudar, seja por meio de novas ferramentas ou de metodologias, para que todos possam ganhar no final”, declarou o supervisor de laboratório da Iochpe-Maxion, André Pereira de Souza.

O perfil desejado para o egresso do mestrado em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos é de um profissional com competências técnicas e gerenciais, capacidade crítica e analítica, habilidades e atitudes para a promoção da eficiência coletiva no desenvolvimento, implantação e gestão de sistemas produtivos, a partir de métodos científicos e de pesquisa aplicada com foco em inovação e sustentabilidade.