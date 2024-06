Parceria do Governo Federal com redes sociais auxilia busca de crianças e adolescentes desaparecidos no país

A ampliação de uma parceria do Governo Federal com a Meta vai ajudar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos ou sequestrados no país. Até então adotado apenas por Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, o Protocolo Amber Alerts, sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos, recebeu a adesão, na terça-feira (4), de Piauí, Acre, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Amapá, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

O Protocolo consiste no rápido comunicado por meio das redes sociais da Meta, a partir da divulgação de fotos no Instagram e no Facebook, para auxiliar na busca de crianças ou adolescentes.

A cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Meta ocorre por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Ciberlab/Senasp). Após identificar que o caso se enquadra nos requisitos do Amber Alerts, a Polícia Civil reportará a ocorrência ao Ciberlab, que comunicará a Meta.

A empresa, então, divulga fotos e descrição das roupas da criança ou adolescente em todos os feeds do Facebook e do Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local onde a vítima foi vista pela última vez. Para garantir a maior visibilidade possível, todas as pessoas com conta nas redes sociais e dentro do raio abrangido recebem uma notificação. A campanha vale para casos recentes e cada imagem será divulgada por até 24 horas.

O diretor de Operações Integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Diopi/Senasp/MJSP), Rodney da Silva, ressaltou a importância da ferramenta na localização de crianças e adolescentes desaparecidos, por ser capaz de mobilizar rapidamente a comunidade e fornecer informações precisas.

“Sua eficácia reside na rápida disseminação de informações. É uma demonstração de como a tecnologia e a colaboração entre as forças de segurança pública podem ser utilizadas para proteger os mais vulneráveis em nossa sociedade”, disse Rodney.

DESAPARECIDOS — De janeiro a abril de 2024, foram registrados 6.498 casos de desaparecimento de pessoas entre zero e 17 anos no Brasil. Em 2023, ocorreram 20.416 registros na mesma faixa etária, conforme os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – Validador de Dados Estatísticos (Sinesp – VDE), do MJSP.

Desde que o Amber Alerts foi adotado no Brasil, a iniciativa já foi utilizada para auxiliar nas buscas a desaparecidos dez vezes no Distrito Federal, quatro no Ceará e uma em Minas Gerais.

O diretor de Políticas Públicas da Meta, Wanderley Mariz, enfatizou que a ferramenta é parte do compromisso da empresa em apoiar comunidades locais na manutenção da segurança das crianças.

“Estamos muito orgulhosos e felizes com a expansão da nossa parceria com o Ministério da Justiça para levar o Amber Alerts a mais estados brasileiros, ajudando a garantir uma resposta mais rápida na localização de crianças desaparecidas”, comentou Mariz.