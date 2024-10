Parceria de alta tecnologia: Dunlop equipa novos caminhões da IVECO

Em um movimento que promete elevar os padrões de segurança e desempenho no setor de transporte, a Dunlop Pneus e a IVECO anunciaram uma colaboração estratégica para equipar os novos modelos de caminhões IVECO. A parceria, que já é um marco de longa data, agora se fortalece com a inclusão dos pneus de alta tecnologia Dunlop SP320 e SP835B todos na medida 295/80R22.5.

Esta colaboração reafirma o compromisso das duas empresas com a excelência em segurança e desempenho. A Dunlop, conhecida por sua inovação tecnológica, fornece também desde 2022 os pneus SP320 nas medidas 215/75R17.5, 235/75R17.5 e 275/80R22.5, abrangendo agora, todas as gamas de veículos médios e pesados da IVECO

Desenvolvidos com a tecnologia Advanced Footprint Control, que otimiza a área de contato com o solo, aumentando a qualidade e durabilidade do pneu reduzindo o desgaste irregular, o SP320 e o SP835B são modelos para aplicação regional e rodoviária, projetados para suportar maior vida útil e menor custo por quilômetro.

Os modelos foram idealizados para ter não só uma primeira vida útil mais longa, mas também um maior número de recapagens.

O SP320 é um pneu direcional que possui uma camada dupla na banda de rodagem, que reduz a geração de calor e, consequentemente, o consumo de combustível. Já o SP835B é um pneu de tração que conta com um talão reforçado e sulco de ejetor de pedras, que reduzem a retenção de pedras preservando a carcaça.

“A escolha da Iveco pela Dunlop como fornecedora oficial IVECO reflete nossa dedicação contínua à qualidade e à inovação,” afirma José Eduardo Romeiro, Gerente de Equipamento Original da Dunlop Pneus. “Os equipamentos que fornecemos são projetados para proporcionar o melhor em termos de durabilidade e eficiência, fatores essenciais para o transporte rodoviário.”

Todos os pneus fabricados pela Dunlop no Brasil contam com o revolucionário método TAIYO (Sun) System, uma tecnologia exclusiva do grupo Sumitomo Rubber que elimina emendas nas partes de borracha, assegurando uma performance superior em comparação com os métodos tradicionais. Este sistema único não só melhora a durabilidade dos pneus, mas também garante uma rodagem mais suave e segura, oferecendo vantagens significativas para frotas comerciais que operam em longas distâncias.

A parceria entre a Dunlop e a IVECO demonstra uma visão compartilhada de um futuro mais seguro e eficiente para o transporte no Brasil, objetivo que ambas as empresas perseguem incansavelmente.

Sobre a Dunlop – A Dunlop, que é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries e atualmente está entre os cinco maiores fabricantes de pneus do mundo, de acordo com o ranking “Leading tyre manufacturers” de 2023, tem sede mundial no Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus Dunlop são produzidos em doze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa. A fábrica da Dunlop no Brasil, que também produz os pneus Falken e Sumitomo, é a mais moderna unidade fabril de pneus do País, sendo a única a produzir os pneus com a tecnologia TAIYO (Sun) System, Sistema de Fabricação de Pneus Sem Emendas nas partes de borracha, garantindo maior precisão e segurança. Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, recebeu mais de R$ 1,6 bilhão em investimentos desde sua inauguração em outubro de 2013 e suas expansões, anunciando novos investimentos na ordem de R$ 1 bilhão em 2021. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e caminhões.