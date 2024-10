Parceria da USP com Fundação Pró-Sangue promove campanha de doação de sangue

O Instituto de Geociências (IGc) da USP, em parceria com a Fundação Pró-Sangue, promove mais uma campanha de doação voluntária de sangue. Para participar é preciso verificar se o voluntário tem todos os requisitos para fazer a doação de sangue e comparecer nesta quinta-feira (10), das 8h30 às 11h30, no Espaço Coworking da Biblioteca Setembrino Petri, no Instituto de Geociências da USP (Rua do Lago, 562, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo).

O sangue doado será separado em diferentes hemocomponentes (hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado), que podem ser utilizados em várias situações clínicas. Além disso, os doadores que participaram da última campanha promovida pelo IGc, realizada em 8 de abril de 2024, poderão participar desta também, pois o intervalo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses (60 dias) para homens e de três meses (90 dias) para mulheres.

Saiba os requisitos para doação:

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16, com autorização do responsável legal, e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos

Pesar no mínimo 50 kg

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial.

Para saber mais sobre os requisitos básicos ou impedimentos para doação de sangue e quem não pode doar, acesse este link para requisitos ou clique aqui para ver os impedimentos.