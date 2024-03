Parceria da ACISBEC com Giro Caixa beneficia associado

A parceria da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) com a Caixa Varejo, programa de benefícios exclusivo, já rendeu bons frutos. Por meio da ACISBEC, o associado teve acesso ao GiroCaixa Fampe, uma linha de crédito com redução de juros e taxa diferenciada, para acelerar o desenvolvimento da empresa.

O proprietário da Bom Box Distribuidora de Alimentos, Reinaldo Nogueira de Souza, conseguiu um empréstimo para aumentar o seu capital de giro e alavancar as vendas. O grupo é composto por sete empresas, que conta com instalações no ABC.

“Na ACISBEC, o atendimento foi fácil e rápido. A linha de crédito é atrativa para o meu negócio, especialmente em relação a taxa de juros”, afirmou o empresário. As empresas do grupo empregam 60 pessoas. A mais antiga foi fundada há 20 anos.

Vantagem – O objetivo do programa Caixa Varejo é fomentar o empreendedorismo e o crescimento de micro e pequenas empresas, por meio de parceria entre a Caixa e a CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil).

O programa dispõe de empréstimos com redução média de até 33% das taxas de juros praticadas no mercado financeiro. O GiroCaixa Fampe oferece para o capital de giro taxa a partir de 1,21% ao mês. Já para a Linha Investimento Fixo para compra de máquinas e equipamentos, a taxa é a partir de 1,36% ao mês. O Cheque Empresa é 8% ao mês para microempreendedores individuais e a partir de 13,20% pequenas empresas. Além disso, há outras vantagens como gerente exclusivo, especialista em investimentos, entre outros.

Outras informações pelo (11) 2131-4800 ou whatsapp (11) 9 7665-2257. A ACISBEC fica localizada na Rua do Imperador, 14, Bairro Nova Petrópolis. Acesse www.acisbec.com.br