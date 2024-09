Parceria com Gaab e novas três faixas, Yasmin Santos lança 2º volume de DVD

O feat “Nem a Pau” de Yasmin Santos com Simone Mendes se tornou um dos principais singles que une duas grandes vozes femininas do sertanejo. Nesta quinta-feira, mais novidades chegam ao projeto “Eu, Yasmin Santos”. O Vol. 02 traz quatro faixas inéditas que estarão disponíveis em todas as plataformas de música no dia 19 de setembro, às 21h.

Este é o terceiro DVD de Yasmin Santos que marca sua nova fase profissional, somente a faixa “Nem a pau” acumula quase 50 milhões de plays nas plataformas digitais e alcança 6ª posição nas rádios do Brasil. A segunda parte do projeto traz a potência da cantora somada ao timbre de Gaab na faixa foco “Amando Boato”, além das canções “3 pessoas”, “Boteco abaixo” e “Amor com raiva”.

“Esse é um projeto muito importante para mim, que mostra a minha identidade e minhas raízes musicais, onde tudo começou e como eu evoluí nesse processo. É gratificante ver a minha essência sendo transmitida e os frutos sendo colhidos, a minha paixão é a música”, comenta Yasmin Santos.

A música de trabalho “Amando boato” conta a superação de quem foi deixado após o término de um relacionamento; “3 pessoas” traz o sofrimento de alguém que encontra o seu amor com outro, “Amor com raiva” traz o típico da história de correr atrás de quem não vale nada e “Boteco Abaixo” que retrata o já conhecido ambiente do bar e a ressaca de amor.

O projeto “Eu, Yasmin Santos”, foi gravado em São Paulo, onde a cantora dividiu o palco com grandes nomes da música sertaneja como Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto e Gabi & Rapha. As músicas estarão disponíveis nas plataformas de áudio nesta quinta-feira, 19, às 21h e o primeiro vídeo chega ao Youtube às 12h do dia seguinte, 20.