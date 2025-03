Parceria amplia atendimento digital e reduz filas na saúde pública de São Paulo

A colaboração entre a healthtech Galileu Saúde e a Siemens Healthineers beneficia mais de 580 mil habitantes dos bairros da zona Sul, como Capão Redondo e Jardim Ângela, que procuraram uma das mais de 100 unidades de saúde na cidade de São Paulo. Essa parceria visa ampliar o acesso à saúde, diminuir a pressão sobre as unidades físicas e aprimorar a experiência e os resultados para os pacientes. Em 12 meses, a plataforma contabilizou 1,6 milhão de interações online e mais de 180 mil teleconsultas, utilizando inteligência artificial para otimizar o diagnóstico e o acompanhamento remoto dos pacientes.

Redução de filas e economia para o sistema de saúde

A redução da demanda por atendimentos presenciais também tem contribuído para diminuir os tempos de espera, que tradicionalmente têm sido um grande desafio para o sistema de saúde pública. A plataforma permite que os pacientes sejam monitorados constantemente, sem a necessidade de estarem fisicamente em uma unidade de saúde, o que libera espaço para aqueles que realmente necessitam de atendimento imediato. Estima-se que o programa digital tenha gerado uma economia de R$ 139 milhões ao estado de São Paulo.

Atendimento personalizado e conectividade

O grande diferencial da plataforma digital é seu alcance e personalização. Utilizando um aplicativo acessível pelo celular, o sistema monitora os pacientes em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que qualquer cidadão pode realizar, de maneira simples, exames como monitoramento de pressão arterial e glicemia diretamente pelo smartphone. Através da câmera do celular, esses dados são enviados e analisados pela IA, que realiza uma avaliação preliminar e conecta o paciente com as equipes médicas caso haja sinais de deterioração do estado de saúde.

Os questionários de saúde assistidos por IA permitem uma triagem eficiente dos pacientes, conectando-os rapidamente às linhas de cuidado apropriadas, conforme o grau de gravidade do seu quadro.

A detecção precoce de condições como a fibrilação atrial (FA) é um exemplo claro disso. Em 18 meses de uso da plataforma no estado de São Paulo, 1.773 casos de FA foram identificados. A fibrilação atrial, quando não tratada adequadamente, pode resultar em um AVC, uma das principais causas de morte no Brasil. A detecção precoce permite um tratamento mais eficiente e a redução da necessidade de hospitalização, economizando recursos valiosos.

Galileu Saúde

A Galileu Saúde é o ecossistema de soluções que orquestra todo o sistema de saúde para gerar valor para as pessoas por meio da gestão do cuidado em jornadas inteligentes e tecnologia inovadora.

Saiba mais em: Link